Винник экстрадирован во Францию

Греция экстрадировала гражданина РФ Александра Винника во Францию, сообщила его адвокат Зои Константопулу.

Константопулу со ссылкой на «французскую коллегу» рассказала, что Винник сейчас находится в больнице Hotel Dieu в Париже, передает ТАСС.

Напомним, в четверг греческие силовики с угрозами забрали из больницы Винника, арестованного в 2017 году в Греции по запросу США.

Винник сообщал, что подвергается пыткам. Он объявил голодовку, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.

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