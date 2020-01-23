Винник экстрадирован во Францию

Греция экстрадировала гражданина РФ Александра Винника во Францию, сообщила его адвокат Зои Константопулу.
Константопулу со ссылкой на «французскую коллегу» рассказала, что Винник сейчас находится в больнице Hotel Dieu в Париже, передает ТАСС.
Напомним, в четверг греческие силовики с угрозами забрали из больницы Винника, арестованного в 2017 году в Греции по запросу США.
Винник сообщал, что подвергается пыткам. Он объявил голодовку, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американские и китайские исследователи начали проводить совместные работы по разработке вакцины от коронавируса типа 2019-nCoV. Такой информацией делятся СМИ КНР. В Китае число зараженных коронавирусом превысило 830 человек. Сообщается о 26 летальных исходах, 24 из них произошли в провинции Хубэй. Отмечается, что вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения выявлены в Таиланде, Вьетнаме, Японии, Южной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Олечка–дюймовочка!»: Орлова восхитила россиян стройной фигурой / 13 декабря
- Ксения Собчак возмутила подписчиков поздравлением с Рождеством / 8 января
- Мнение: «Дом убийств» / 14 декабря
- Довели женщины: Глинников погряз в жуткой депрессии / 14 декабря
- Мнение: Периодическая таблица Менделеева и путь к ресурсному национализму / 16 декабря
- Датские медики: Употребление овсяной муки является профилактикой инсульта / 26 декабря
- Ученые: Наследственность влияет на способность организма сжигать жир / 9 января
- Лукашенко объявил о вступлении Белоруссии в НАТО / 25 декабря