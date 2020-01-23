Трех россиян обвинили в попытке отравления болгарского торговца оружием Гебрева: это мог быть «Новичок»

Генпрокуратура Болгарии 23 января официально обвинила трех граждан России в попытке отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, а также сына Гебрева и сотрудника его компании Emco.

Имена россиян власти страны не называют. Однако в Болгарии уже добились выдачи европейского ордера на арест подозреваемых и внесли их в список разыскиваемых лиц Интерпола.

Гебрев ранее заявлял, что его пытались отравить агенты российского ГРУ (Главного управления разведки Генштаба РФ), и произошло это 28 апреля 2015 года в болгарском городе Бургасе, где он жил. Экспертиза установила, что при покушении на бизнесмена использовали вещество класса «Новичок». Однако в пресс-релизе Генпрокуратуры Болгарии указано просто «неопознанное фосфорорганическое вещество».

Расследователи Bellingcat и The Insider называли причастными к отравлению Гебрева агента ГРУ Сергея Федотова (его настоящее имя может быть Денис Вячеславович Сергеев). Расследователи установили, что Федотов находился в нескольких странах одновременно с агентами Петровым (Александром Мишкиным) и Бошировым (Анатолием Чепигой), которых британские спецслужбы считают причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Федотов посещал Болгарию как раз в те дни, когда там отравили Гебрева.

На видео из корпоративного гаража компании Гебрева, которое несколько дней назад распространила болгарская Генпрокуратура, виден человек в маске, который передвигается между несколькими машинами работников компании. Его личность официально не раскрывалась.

Гебрев связывал покушение с тем, что его компания занималась поставками оружия Украине, а также вероятным интересом России к его бизнесу, а именно военному заводу «Дунарит» в болгарском городе Русе. Завод выпускает детонирующие шнуры, противотанковые и противопехотные мины, артиллерийские и авиационные боеприпасы, ручные гранаты, а также промышленные взрывчатые вещества и другую продукцию.

К этому предприятию, по данным генпрокуратуры Болгарии, проявлял интерес близкий к Кремлю российский олигарх Константин Малофеев. В Болгарии он был связан с главой болгарского движения «Русофилы» Николаем Малиновым, которого Путин недавно наградил российским Орденом Дружбы. В Болгарии Малинов обвиняется в шпионаже в пользу России, обвинения ему были предъявлены в сентябре 2019 года.

После отравления неизвестным веществом Гебрев долгое время находился в коме, с симптомами очень похожими на те, которые были у Юлии и Сергея Скрипалей, отравленных «Новичком» в марте 2018 года в Солсбери. Затем его состояние улучшилось. Он обращался к властям, требуя расследовать, кто его отравил, но расследование дела было приостановлено в 2016 году из-за отсутствия данных о преступнике. Лишь через несколько лет, когда следствие получило данные о схожести симптомов после отравления Скрипалей с симптомами, которые были у Гебрева, болгарские следователи возобновили следствие.

Напомним, британские власти считают, что в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пытались отравить веществом «Новичок» Анатолий Чепига и Александр Мишкин, сотрудники российских спецслужб. Они, по мнению властей Великобритании, в марте 2018 года въехали в Великобританию по паспортам на имена Руслан Боширов и Александр Петров. Жертвой отравления «Новичком» также стала жительница британского города Эймсбери Дон Стерджесс, а пострадали от действий российских агентов еще два человека.

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