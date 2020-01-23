В Израиле проходит форум памяти жертв Холокоста

В Израиле открылся Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Мероприятие, посвященное 75-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти «Освенцим» на территории Польши, проходит в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме.

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В церемонии участвовали главы государств и правительств из десятков стран: президент России Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский, французский президент Эммануэль Макрон, вице-президент США Майк Пенс, британский наследный принц Чарльз, а также президенты Германии, Италии и Австрии.

Майк Пенс заявил, что мир должен решительно противостоять «отвратительной волне антисемитизма», особо выделив Иран в качестве виновника этой проблемы: «Мы должны решительно противостоять ведущему государству-распространителю антисемитизма, единственному в мире правительству, которое отрицает Холокост на уровне государственной политики и угрожает стереть Израиль с лица земли. Мир должен решительно противостоять Исламской Республике Иран».

От участия в мероприятии отказался президент Польши Анджей Дуда. Как писала «Газета Выборча», для Варшавы неприемлема ситуация, когда глава польского государства будет вынужден слушать, как Путин «продолжит высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне».

Между Израилем и Польшей хватает и собственной напряженности, пишет Радио Свобода, например, из-за так называемого «Закона о Холокосте», который был принят польским Сеймом в январе 2018 года. В первоначальной версии в нем содержались параграфы об уголовной ответственности за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны, а также и за отрицание преступлений украинских националистов в то время. Этот документ вызвал волну критики в Украине, в Израиле и Соединенных Штатах, за одностороннюю трактовку исторических событий.

Накануне поездки президента России в Иерусалим стало известно, что Израиль еще 30 декабря 2019 года передал Москве права на знаменитое Александровское подворье в Иерусалиме. Израильские СМИ писали, что власти двух стран долго вели переговоры об обмене Александровского подворья на помилование 25-летней гражданки Израиля и США Наамы Иссахар, которая сейчас находится в российской тюрьме по обвинениям, связанным с наркотиками.

Путин сообщил, что он заверил мать Наамы Иссахар, – что с ее дочерью все будет хорошо.

Гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево 9 апреля 2019 года. Она летела из Индии в Тель-Авив через Москву. В ее багаже нашли 9,6 граммов гашиша. Девушка признала, что наркотик действительно был в багаже, но отрицала обвинение в контрабанде: Иссахар и ее защитник настаивали, что путешественница из транзитной зоны не имела ни практической, ни теоретической возможности получить доступ к своему рюкзаку. Но Химкинский городской суд 11 октября 2019 года признал Нааму виновной и приговорил к 7,5 годам колонии.

Нааму называют в Израиле политической заключенной: израильтянка оказалась в центре политического скандала между США, Россией и Израилем. Дело в том, что в 2015 году в Израиле был задержан россиянин Алексей Бурков, которого США подозревают в киберпреступлениях: по версии американских следователей, он создал форум элитных киберпреступников, где обсуждались планируемые преступления и продавались похищенные данные – в том числе о взломанных банковских карточках. По ним были проведены незаконные операции на сумму около $20 млн.

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