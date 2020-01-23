Правоохранители провели обыски в Одесской облгосадминистрации

23.01.2020, 23:54, Новости дня

23 января правоохранители провели обыски в Одесской облгосадминистрации. Об этом проинформировал пресс-центр управления СБУ в Одесской области в Facebook.

«Чиновники присвоили почти 1,6 млн грн при проведении закупки товаров для нужд одного из департамента Одесской ОГА. Госсредства выводились в «тень» через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами», – рассказали в пресс-службе.

По данным СБУ, сделка реализовывалась с привлечением чиновников одного из коммунальных предприятий областного совета.

«Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их проживания правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела», – рассказали в ведомстве.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Posted by Управління Служби безпеки України в Одеській області on Neljapäev, 23. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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