Часы Судного дня перевели ближе к полуночи, до глобальной катастрофы – 100 секунд

23.01.2020, 23:54, Новости дня

Часы Судного дня, показывающие степень близости человечества к глобальной катастрофе, установлены на отметке 23.58.20, то есть до полуночи, символизирующей конец цивилизации, осталось 100 секунд. Об этом 23 января американский журнал Bulletin of Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков»).

Стрелка часов сдвинулась на 20 секунд вперед по сравнению с январем 2019 года. Это наиболее близкий показатель к полуночи за все время существования проекта.

«Человечество по-прежнему сталкивается с двумя одновременно существующими опасностями – ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются такой угрозой, как информационная война в киберпространстве, которая подрывает способность общества реагировать на вызовы. В сфере международной безопасности сложилась крайне тяжелая ситуация также из-за того, что мировые лидеры разрушают глобальную политическую инфраструктуру», – заявили ученые.

Впервые часы Судного дня были запущены в 1947 году, тогда стрелки показывали 23.53. Решение о переводе стрелок часов Судного дня принимают совет директоров журнала, авторы издания, среди которых 13 лауреатов Нобелевской премии, а также «старейшины» – мировые лидеры прошлого.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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