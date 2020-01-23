Часы Судного дня перевели ближе к полуночи, до глобальной катастрофы – 100 секунд

Часы Судного дня, показывающие степень близости человечества к глобальной катастрофе, установлены на отметке 23.58.20, то есть до полуночи, символизирующей конец цивилизации, осталось 100 секунд. Об этом 23 января американский журнал Bulletin of Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков»).
Стрелка часов сдвинулась на 20 секунд вперед по сравнению с январем 2019 года. Это наиболее близкий показатель к полуночи за все время существования проекта.
«Человечество по-прежнему сталкивается с двумя одновременно существующими опасностями – ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются такой угрозой, как информационная война в киберпространстве, которая подрывает способность общества реагировать на вызовы. В сфере международной безопасности сложилась крайне тяжелая ситуация также из-за того, что мировые лидеры разрушают глобальную политическую инфраструктуру», – заявили ученые.
Впервые часы Судного дня были запущены в 1947 году, тогда стрелки показывали 23.53. Решение о переводе стрелок часов Судного дня принимают совет директоров журнала, авторы издания, среди которых 13 лауреатов Нобелевской премии, а также «старейшины» – мировые лидеры прошлого.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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