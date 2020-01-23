США приняли меры против нарушения санкций по отношению к Ирану

Соединенные Штаты внесли в санкционный список две компании, базирующие в Гонконге, одну компанию из Шанхая и одну из Дубая. Решение связано с тем, что эти бизнес-структуры помогали Национальной иранской нефтяной компании экспортировать товары объемом в несколько миллионов долларов в нарушение американских санкций.

Министерство финансов США в четверг сообщило о введении санкций в отношении гонконгских компаний Hong Kong-based Triliance Petrochemical и Sage Energy HK Limited, китайской Peakview Industry и дубайской Beneathco DMCC.

Санкции предполагают замораживание всех активов этих компаний, находящихся в юрисдикции США, а также запрет для американских граждан на ведение дел с данными компаниями. Кроме того, финансовые институты за пределами США, осознанно способствовавшие проведению «значительных транзакций» в интересах этих компаний, также могут подвергнуться санкциям.

Санкциям также подверглись компании Jiaxiang Industry Hong Kong Limited иShandong Oiwangwa Petrochemical, а также два физических лица: Ари Байандриан, связанный с компанией Triliance Petroleum, и гражданин КНР Чжицин Ван, связанный с Shandong Oiwangwa.

Данное решение стало продолжением кампании «максимального давления» на иранскую экономику, которую проводят США в попытке заставить Иран согласиться на более существенные уступки в плане его ядерной и ракетных программ, а также деятельности в регионе.

Напряженность в отношениях между США и Ираном усилилась с тех пор, как Вашингтон вышел из заключенного в 2015 году ядерного соглашения и восстановил санкции. Ситуацию также усугубили атаки на саудовские нефтяные объекты, ответственность за которые США возлагают на Иран, и осуществленная американскими военными операция по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.

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