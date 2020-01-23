Ученые изучили пользу масла рисовых отрубей

Специалисты из Таиланда выяснили, что масло из рисовых отрубей способно улучшить антиоксидантную активность у пациентов с гиперлипидемией.
Инициаторами проведенного исследования выступили сотрудники Университета Махидол в Таиланде. Они исследовали 59 участников с диагнозом гиперлипидемии. Изначально ученые хотели понять, как на пациентов с таким диагнозом влияет масло рисовых отрубей, поэтому участники эксперимента принимали в пищу масло три раза в день в течение четырех недель. Затем проводились антропометрические измерения и анализы образцов крови для определения массы тела и его состава, а также параметров и его липидов, антиоксидантный статус и маркеры воспаления.
Оказалось, что употребление в пищу масла из рисовых отрубей способствует снижению уровней холестерина липопротеинов низкой плотности. Дело в том, что именно данное масло является источником мононенасыщенных жирных кислот.
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