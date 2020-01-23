Разработана вакцина от гриппа в форме таблетки

Стало известно, что ученые провели клинические испытания недавно разработанной вакцины против гриппа в таблетках. Оказалось, в такой форме вакцина является такой же эффективной.
На протяжении длительного периода времени команда специалистов работала над созданием вакцины от гриппа в таблетках. Эксперты давно заявляли, что такие вакцины будут намного дешевле в производстве и просты в применении, чем существующие инъекционные вакцины. Ученые уже давно разработали и представили такие таблетки, однако их массовое производство пока невозможно, ведь их эффективность и безопасность необходимо тщательно проверить. Не так давно завершилась вторая фаза клинических испытаний, в которой приняли участие 179 здоровых людей.
Результаты проведенных испытаний показали, что разработанные вакцины являются эффективными и безопасными.
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