Определены главные последствия ревности

Эксперты из Китая сообщили, что им удалось провести исследование, направленное на изучение природы ревности и ее последствий. Помимо негативных моментов, ученые также нашли доказательства того, что это чувство способно укрепить отношения.

В ходе проведенного исследования сотрудники Пекинского университета проанализировали чувство ревности с помощью эксперимента, в котором приняли участие 40 студентов. Добровольцы на протяжении длительного периода времени пытались вжиться в 42 воображаемые ситуации. В итоге выяснилось, что чувство ревности со временем становится более сильным. Чем серьезнее отношения, тем выразительнее и чаще проявляется данное чувство.

Американские исследователи отметили, что ревность появилась с течением эволюции, и она необходима для сохранения отношений. Однако также нередко именно ревность становится причиной преступлений, а также развития серьезных нарушений.

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