El Periódico — доллар вернулся в Венесуэлу, а «смерть» суверенного боливара не заметили

Доллар США вернулся в Венесуэлу в качестве основной валюты, несмотря на попытки правительства президента Николаса Мадуро ввести в обращение суверенный боливар и криптовалюту Petro, пишет El Periódico. По приблизительным подсчётам специалистов, в стране циркулирует объём американской валюты, равный запасам Центрального банка Венесуэлы.



Reuters

Новость о смерти известного актёра Рауля Амундарея вызвала у венесуэльцев старше 50 лет замешательство и ностальгию по середине прошлого века, когда нормой считались «расточительство, неравенство и доллар». Несмотря на то что сегодня о прежней Венесуэле в стране практически ничего не напоминает, американская валюта возвращается в повседневную жизнь венесуэльцев в качестве основной валюты, пишет El Periódico.

Как отмечает издание, «смерть» суверенного боливара, выпущенного в 2018 году после того, как старая валюта — боливар — потеряла сразу пять нулей, оказалась значительно менее заметной, нежели смерть Амундарея. В частности, по данным экономистов, около 60% граждан южноамериканской страны используют не только доллар, но и евро, и колумбийское песо.

Инфляция, достигшая в 2019 году 7374%, положила конец начатому «с большой помпой» денежному оздоровлению страны. Таким образом, несмотря на все усилия правительства по внедрению криптовалюты Petro, к которой привязан суверенный боливар, новой основной валютой Венесуэлы El Periódico называет именно доллар США.

Несмотря на то что невозможно подсчитать, сколько долларов в общей сложности циркулирует в стране, специалисты подсчитали, что их сумма может превышать 700 млн, а значит соответствовать запасам Центрального банка Венесуэлы. Купюры с изображением выдающихся американских лидеров циркулируют в магазинах, на рынках и на улицах страны. Ряд венесуэльских компаний даже выплачивают премии в долларах.

Одним из основных источников накопления долларов называют помощь от родственников, проживающих за границей. У среднего класса также есть сбережения, хранящиеся в других странах. Ещё одним источником накопления El Periódico считает чёрную экономику, связанную с контрабандой бензина, золота, морепродуктов, рома и шоколада в соседние государства.

В свою очередь, президент Николас Мадуро в 30 раз увеличил минимальную заработную плату на 66%, то есть на $3,3. Кроме того, глава государства отметил, что поддержать «развёртывание производительных сил» способна «виртуальная долларизация». Однако специалисты не верят в то, что подобные меры помогут возрождению экономики страны, ВВП которой, по официальным данным, с 2013 года упал на 53%.

«Система ценообразования разрушена, невозможно определить, что стоит дёшево, а что дорого», — приводит El Periódico слова экономиста Хесуса Касике.

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