Forbes — США не видать победы в Евразии, если они не обновят транспортный флот

Боеготовности американской армии угрожает устаревание транспортного флота страны, без которого точно не обойдётся участие США в «потенциальном конфликте в Евразии», пишет Forbes. По мнению внештатного обозревателя издания, американскому конгрессу необходимо срочно приступить к модернизации транспортников — а вернее, к их замене на новые корабли американского производства.



Reuters

Бескрайние океаны, отделяющие Америку от Европы, много лет оберегали США от посягательств враждебных им держав, однако сегодня эти океаны превратились в «барьер» для Вашингтона: всякий раз, когда американские вооружённые силы должны были сражаться с противником за рубежом, переброска на поле брани войск и оборудования становилась сложнейшей логистической задачей, пишет внештатный обозреватель Forbes Лорен Томпсон. Даже если учесть, что в развёртывании войск как правило участвует лишь «небольшая доля военной машины» страны, американским стратегам всё равно приходится искать способы «вовремя перебрасывать солдат и технику в удалённые районы боевых действий», дабы избежать поражения; противники Вашингтона, «как правило, ведут бой рядом с собственным домом», тогда как американцы «вынуждены перевозить всё необходимое на расстояния в тысячи миль», поясняет журналист.

Как подчёркивает Томпсон, единственным пригодным для переброски войск транспортом являются морские суда — хотя солдат и можно десантировать в районах боевых действий с воздуха, вооружения и припасы «слишком тяжелы» для быстрой транспортировки по воздуху, а значит «примерно 90 процентов из всего, что понадобится объединённым силам для победы в гипотетической войне в Евразии, должно будет прибыть морем». В этих целях ВМС США в сотрудничестве с Управлением торгового флота министерства транспорта страны эксплуатирует флот из нескольких десятков транспортных кораблей, наиболее полезными из которых являются так называемые ролкеры или суда системы RO/RO («roll on, roll off» — «заехал сам, съехал сам». — ИноТВ), говорится в статье.

К сожалению, все 65 ролкеров, имеющихся в распоряжении федерального транспортного флота ВМС США, уже устаревают — и некоторые из них устарели уже так сильно, что «бывает трудно найти мореходов, имеющих разрешение на работу с их паровыми двигателями», продолжает автор. В ходе недавних учений Транспортного командования США выяснилось, что к выходу к море и выполнению всех необходимых задач в течение пяти дней после приказа были готовы лишь около 40% транспортных кораблей. Такая статистика показывает, что после начала потенциального военного конфликта мобилизация вооружённых сил может пройти «не так гладко», предупреждает журналист Forbes.

Командование морской транспортировки войск ВМС США «сгладило» такую угрозу, заранее разместив 15 загруженных военным оборудованием и припасами ролкеров рядом с «потенциальными районами боевых действий», отмечается в материале. Кроме того, в соответствии с «программой морской безопасности», американские военные в экстренных ситуациях имеют право использовать для переброски войск подходящие гражданские суда. Вместе с тем, в случае напряжённого конфликта с «почти равным противником», припасы на размещённых заранее судах могут быстро закончиться, а значит командование должно будет наладить регулярные поставки уже в первые недели войн; эта задача сначала будет возложена на собственный флот Вашингтона, а затем — на коммерческие суда, разъясняет Томпсон.

Ключевое значение для возможной военной операции имеет именно собственный транспортный флот властей США — по предположениям американских стратегов, для масштабной военно-морской транспортной операции понадобится около 1,39 миллионов кв.м. полезного пространства на ролкерах, и около двух третей от этого объёма обеспечат как раз государственные суда, тогда как ещё треть — это уже расположенные поблизости корабли, базирующиеся вне американских границ, пишет автор. Однако ключевое значение здесь имеет как раз слово «полезное»: если корабли будут в слишком запущенном состоянии для быстрой переброски припасов в критической ситуации, сражающиеся с противником американские войска могут в ходе «решающей фазы конфликта» испытать нехватку оборудования или боеприпасов, сетует журналист.

«Враги Америки» хорошо понимают слабости транспортного флота США: в российских СМИ в этом месяце уже опубликовали статью о том, как ухудшилась боеготовность американских транспортников, подчёркивает Томпсон. «Хуже того, РФ недавно стала активно проводить учения подводного флота в Атлантическом океане, что позволяет предположить, что в случае конфликта между Востоком и Западом до пункта назначения доберутся не все транспортники», — пишет он.

ВМС, которые уже не первый год предупреждают власти об устаревании собственного транспортного флота США, планируют продлить срок службы части кораблей флота боеготового резерва Управления торгового флота, одновременно приобретая в течение 20-х годов подержанные суда на гражданском рынке, а в течение 30-х — новые корабли американского производства, подчёркивается в материале Forbes. Сумеют ли американские адмиралы вовремя решить проблему — покажет только время, но это определённо будет непросто: большая часть бюджета ВМС сейчас уходит на подводные ракетные крейсера нового поколения, и расходы на транспортный флот вряд ли вырастут в ближайшее время, констатирует автор. Транспортникам придётся биться за бюджетные деньги с «более авторитетными» конкурентами, а Корпус морской пехоты США тем временем пока не смог с уверенностью заявить о том, какие требования к морскому транспорту он будет предъявлять в дальнейшем, отмечает журналист.

Если цель Вашингтона — «сдержать агрессию, продемонстрировав средства для быстрого и мощного реагирования», то американские власти явно «дают Москве и Пекину не тот сигнал», убеждён автор. По мнению журналиста, из-за отсутствия морского транспорта «самые умелые наземные силы в мире» могут вступить в возможный конфликт слишком поздно или потерять способность эффективно обороняться без применения ядерного оружия. «Говоря начистоту, из-за отсутствия средств быстрой переброски войск морем Америка рискует потерпеть поражение в возможной войне в Евразии», — уверен он.

Обновление транспортного флота сделали своей приоритетной задачей ряд конгрессменов, для того, чтобы шаги американских законодателей оказались эффективными, необходимо будет придерживаться ряда базовых принципов, полагает Томпсон. Во-первых, нужно будет учесть, что закупка подержанных коммерческих кораблей вряд ли станет «благом», поскольку торговые суда лишены определённых качеств, важных для военных кораблей — а это означает, что нужно будет закупать новые корабли, созданные на основе торговых, но доработанные с учётом задач. Во-вторых, транспортный флот станет более гибким, если все корабли — и те, что несут «вахту» за рубежом, и те, что находятся в США — будут иметь аналогичную конструкцию, а потому обновлять надо будет весь транспортный флот целиком; следовательно, необходимо будет начать как можно скорее. В-третьих, американский конгресс ни за что не пойдёт на закупку кораблей за рубежом, поскольку в случае войны иностранные верфи могут быть быстро уничтожены; таким образом, американским властям в данном случае следует поддержать отечественного производителя, перечисляет журналист.

Конгресс уже выразил согласие на ускорение закупки американских ролкеров, однако теперь поддержку проекту должен оказать и Белый дом, призывает Томпсон. Кроме того, по мнению журналиста, Корпусу морской пехоты США следует официально опубликовать целевые показатели по необходимым ему объёмам морских перевозок на ближайшие годы. «Если мы будем медлить и дальше, страна окажется хуже подготовлена к экстренным ситуациям за рубежом, которые неизбежно возникнут в ближайшие годы», — подытоживает автор.

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