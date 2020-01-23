На акции протеста в Черногории вышли десятки тысяч сторонников Сербской церкви

В Подгорице на улицы вышли 30 тыс. верующих, которые приняли участие в особом протестном шествии – литии, сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.

Лития прошла под лозунгом «Не отдадим святыни!». Ее возглавил настоятель черногорского монастыря Острог Сергие Рекич. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий возглавил шествие в городе Котор, на которое собрались участники из соседних городов, передает ТАСС.

В исторической столице Черногории Цетине молебен запретили – полиция заявила, что есть угроза безопасности участников. Накануне в городе прошла акция их противников. Однако в Цетинском монастыре состоялся молебен, после которого полиция задержала восемь человек.

Литию во втором по величине городе Черногории возглавил епископ Захумско-Герцеговинский Димитрий.

Кроме того, акции прошли в городах Плужине, Биело-Поле, Жабляк, Беране, Плевля, Бар, Сутоморе, Мойковац, Херцег-Нови и других.

Шествия оказались самыми массовыми акциями с начала протестов.

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