Названы новые последствия шизофрении

Группа исследователей заявила, что ими получены доказательства теории, согласно которой у людей с шизофренией более низкие уровни белка в связях между нейронами в живом мозге.

О том, что шизофрения вызвана дисфункциональными синапсами, специалисты говорили давно. Однако за долгий период времени ученые так и не смогли получить максимально точные доказательства, подтверждающие данную теорию. Совсем недавно эксперты провели сканирование в психиатрическом отделении при Медицинском исследовательском совете Лондонского института медицинских наук. Оказалось, что у людей с данным диагнозом уровень синаптического белка ниже в передних областях мозга.

Авторы исследования считают, что в ближайшее время следует заняться разработкой новых методов лечения шизофрении, направленных на обнаруженный белок с целью восстановления синаптической функции.

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