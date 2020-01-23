«Какой с..ке так хочется цензуру ввести, и какой идиот за это дерьмо проголосует». Соцсети обсуждают законопроект о дезинформации

17 января министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации.

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть «дезинформацию», штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн). Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие. «ГОРДОН» собрал самые интересные комментарии.

«Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации. Для точности его лучше было бы назвать законопроект о запрете на профессию журналиста», — отметила главред издания «ГОРДОН» Алеся Бацман.

Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации. Для точности его лучше было бы назвать законопроект о… Posted by Alesia Batsman on Reede, 17. jaanuar 2020

«После ознакомления со всеми 131 страницами законопроекта Минкульта, у меня к вам, друзья, один вопрос — как думаете, если этот законопроект в таком виде примут, что скорее произойдет с редакциями, где ведут антикоррупционные расследования: 1. Их успеют раньше посадить на 7 лет? 2. Они сначала через многомиллионный штрафы обанкротятся?» — задалась вопросом экс-заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова.

Після ознайомлення з усіма 131 сторінками законопроекту МінКульту, в мене до вас, друзі, одне питання, — як думаєте,… Posted by Tetiana Popova on Kolmapäev, 22. jaanuar 2020

«Изменения в стране нельзя начинать не с реформ, а со свертывания свобод. В частности, свободы слова. Поскольку Владимир Зеленский является гарантом демократии в стране, было бы самым правильным организовать еще один пресс-марафон для журналистов. На кону — слишком многое», — поделилась мнением украинская телеведущая, писательница и генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко.

#медиазаконыИзменения в стране нельзя начинать не с реформ, а со свертывания свободВ частности, свободы… Posted by Natasha Vlaschenko on Esmaspäev, 20. jaanuar 2020

«Это условное название «Закон о дезинформации» — это откровенная мистификация. Поскольку закон никоим образом не призван противодействовать российской информационной агрессии и любой дезинформации», — подчеркнула общественный деятель, член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов Диана Дуцик.

ПРО ЗАКОН ПРО ДЕЗІНФОРМАЦІЮ. Ця умовна назва «Закон про дезінформацію» — це відверта містифікація. Оскільки закон… Posted by Diana Dutsyk on Kolmapäev, 22. jaanuar 2020

«Закон о борьбе с дезинформацией» — это опасная инициатива, от начала и до конца. Обсуждать его можно, совершенствовать можно, но даже обсужденный и усовершенствованный (что тоже не факт) законопроект будет оставаться опасным. Потому что будете пытаться регулировать то, что не поддается никакой регуляции», — считает политтехнолог Алексей Мустафин.

Винесу з коментів, з огляду на суспільну важливість))"Закон про боротьбу з дезинформацією" — це небезпечна ініціатива,… Posted by Олексій Мустафін on Teisipäev, 21. jaanuar 2020

«Почитал сравнительную таблицу к порождению сумрачного гения Минкульта – закону о дезинформации. Новые лица и свежие идеи, как же. Живем по заветам Черномырдина – что ни строим, получается или КПСС, или автомат Калашникова. Господа, что за чушь вы несете? Какие съезды и региональные советы профессиональных журналистов? Какие дела о дисциплинарной ответственности? С каких, простите, хренов, кто-то будет решать, какой я там журналист – профессиональный или не сильно?» — спросил журналист, главный редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина.

Почитал сравнительную таблицу к порождению сумрачного гения Минкульта — закону о дезинформации.Новые лица и свежие… Posted by Serhii Shcherbyna on Kolmapäev, 22. jaanuar 2020

«Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опубликовало текст проекта закона о борьбе с дезинформацией и регулирования деятельности СМИ. По словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, закон имеет целью противостоять российской дезинформации. Однако журналистское сообщество считает, что эта инициатива, вероятно, будет использована как инструмент для травли украинских журналистов», — отметил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Європейська федерація журналістів поділяє обурення НСЖУ з приводу проекту закону про дезінформаціюВідповідна заява… Posted by Sergiy Tomilenko on Kolmapäev, 22. jaanuar 2020

«Вопрос — как вы относитесь к инициативе министра Бородянского о дезинформации и борьбе с ней. Кто не в курсе – там делят журналистов на наших и ихних, рейтинг своих журналистов и вплоть до уголовного наказания до 7 лет блогерам. Дам прямую речь, потому что журналисты запикали ответ. И я их понимаю. «Я их инициатив маму в рот еб…л». Считаю свое мнение экспертным», — заявил бизнесмен Гарик Корогодский.

ВПЕРВЫЕДал комментарий журналистам.Вопрос — как вы относитесь к инициативе министра Бородянского о дезинформации и… Posted by Гарик Корогодский on Teisipäev, 21. jaanuar 2020

«На вопрос, что будет, если кто-то из журналистов не выявит желания вступать в эту организацию (В проекте закона говорится о создании организации журналистского самоуправления, «которая будет следить за соблюдением профессиональной этики и стандартов». — «ГОРДОН»), министр Бородянский ответил: «Он сможет быть просто журналистом». Гггг. Спецнашивки нашивать будем? У меня есть предложения. Западный опыт!» — иронизирует журналист, колумнист издания «ГОРДОН» Евгений Кузьменко.

"На вопрос, что будет, если кто-то из журналистов не выявит желания вступать в эту организацию, министр Бородянский… Posted by Yevheniy Kuzmenko on Reede, 17. jaanuar 2020

«После презентации законопроекта о контроле СМИ, который замаскировали под красивым названием «О противодействии дезинформации», возникает всего один вопрос: — Какой сцуке так хочется цензуру ввести, и какой идиот за это дерьмо проголосует? Это же надо, как рашизмом дыхнуло. Если будут в ВР голосовать за войну против свободы слова, то нахер этих. Потому что ни путинской, ни советской цензуры допустить нельзя. И это то, за что не только можно, но и нужно выходить на Майдан», — написал бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза.

После презентации законопроекта о контроле СМИ, который замаскировали под красивым названием «О противодействии… Posted by Borislav Bereza on Reede, 17. jaanuar 2020

«Когда заработает закон Минкульта о дезинформации, журналисты скажут:» а как это мы такое прое…ли?», а им ответят: «так вы же тогда очень важную тему обсуждали — несуществующую отставку Гончарука [премьер-министр Украины Алексей Гончарук]», — предположила Шеф-редактор и сооснователь издания «theБабель» Катерина Коберник.

Когда заработает закон Минкульта о дезинформации, журналисты скажут: — а как это мы такое прое…ли?А им ответят: — так вы же тогда оч важную тему обсуждали — несуществующую отставку гончарука. Posted by Катерина Коберник on Reede, 17. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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