Эксперты выяснили, как коровы общаются друг с другом

Научные специалисты рассказали о новом проекте, который должен помочь фермерам лучше понять животных и улучшить условия их жизни и состояние.

В ходе недавно проведенного исследования ученые выяснили, что коровы общаются друг с другом с помощью мычания. Именно этот звук является инструментом, который помогает им передавать информацию о разных ситуациях, желаниях и эмоциях. Так, например, издавая данный звук, животные рассказывают друг другу о том, что им не дают поесть или же о том, что их отделяют от стада. Эксперты заявили, что вокальная индивидуальность крупного рогатого скота высокочастотных вызовов устойчива в разных эмоционально нагруженных сельскохозяйственных контекстах.

Чтобы убедиться в достоверности полученных данных, исследователи записали голоса 333 коров и проанализировали их с помощью специального устройства. Оказалось, каждая корова имеет свой уникальный голос.

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