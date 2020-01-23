Эксперты: Пищевые добавки способствуют уплотнению артерий

Научные сотрудники Университета Джорджии заявили, что пищевые добавки способны утолщать артерии человека. К таким выводам специалисты пришли в результате проведения масштабного исследования.

Американские ученые проанализировали данные более 1200 человек, чтобы получить доказательства собственной теории. В результате проведенного исследования было обнаружено 26 функциональных акторов, которые способствуют сильному и быстрому уплотнению артерий. Также именно у этих участников эксперимента исследователи зафиксировали крайне высокий риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Предполагается, что дело в изменениях, которые происходят под влияние метаболитов.

Авторы исследования намерены в ближайшее время составить список наиболее вредных пищевых добавок, которые ни в коем случае употреблять нельзя.

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