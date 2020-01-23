Представлены «умные» самоувлажняющиеся линзы

Японские разработчики сообщили о готовности уникального, нового типа смарт-контактных линз, которые способны предотвратить сухость глаз.

Авторами разработки стали ученые из Университета Тохоку. Они рассказали, что «умные» контактные линзы являются носимыми устройствами, которые могут ускорить зрение за пределами естественных человеческих возможностей. Изначально их разрабатывали для широкого спектра применений, начиная с неинвазивного мониторинга и заканчивая коррекцией зрения и отображением дополненной реальности. Также особенность данных линз в том, что они не вызывают «синдром сухого глаза».

В рамках эксперимента исследователи уже изучили возможность использования беспроводного источника питания для контактных линз. Пока самоувлажняющиеся линзы считаются учеными очень важной и полезной разработкой современности.

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