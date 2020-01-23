ООН поддержала предложение Путина о встрече лидеров стран СБ

В ООН поддерживают идею главы российского государства Владимира Путина по саммиту постоянных членов Совбеза организации, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Он заявил, что в ООН «приветствуют диалог между странами – членами организации» и «любые предложения по диалогу» между постоянными членами СБ, передает ТАСС.
Хак отметил, что «ООН в принципе поощряет дружеские отношения между всеми государствами», входящими в организацию, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин заявил, что Россия, Китай, США, Франция и Великобритания в 2020 году могут провести встречу глав государств, на которых будут обсуждать мировые проблемы.
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Последнее: Американская актриса Кортни Кокс показала в Instagram фото последнего съемочного дня сериала «Друзья». «Последний ужин перед съемками финального эпизода. 23 января 2004 года», – написала Кокс. Посмотреть эту публикацию в Instagram “The Last Supper” before taping “The Last One” on Jan 23, 2004. #tbt #friends Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 23 Янв 2020 в 3:55 PST […]
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