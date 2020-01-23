США заявили о праве обложить пошлинами европейские автомобили

У США есть право ввести пошлины в отношении импортируемых из Европы автомобилей, сообщил министр торговли страны Уилбур Росс.

Он заявил, что у США есть «идеальные основания» для пошлин. При этом глава американского государства Дональд Трамп «решил, что будет лучше вести переговоры», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

США пока «не чувствовали необходимости» вводить пошлины, переговоры с компаниями Германии, Южной Кореи и Японии прошли конструктивно. Однако в том случае, если европейцы станут «прибегать к протекционизму и дискриминации», США «отреагируют», сказал Росс.

В качестве примера он вспомнил налог на работу в цифровой отрасли, введенный во Франции.

Напомним, Трамп, угрожая 25-процентными пошлинами на европейские автомобили, потребовал от Франции, Великобритании и Германии обвинить Иран в нарушении ядерной сделки.





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