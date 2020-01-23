Мнение: Конфликт

Нашумевшая фотография нового министра культуры, ее записи в публичном Живом Журнале вне зависимости от своего содержания снова ставят вполне очевидный вопрос.

Мы уже живем в цифровом мире, в котором информация практически о любом человеке тем или иным способом может быть найдена и стать достоянием гласности. Примеров масса — от немедленно найденного имущества сестры нового премьера в Москве на миллиард рублей и немалых доходов его жены без внятного указания на их источник до печально известных «ихтамнет», которые погибают в ведущихся российским империализмом войнах, но при этом официально не существующих. Тем не менее, изучение открытых данных дает возможность отслеживать в общих чертах потери в этих войнах.

Точечные зачистки информационного пространства в интересах очень конкретного человека возможны, однако создать тотальную информационную завесу над целым социальным слоем — речь, конечно, идет в первую очередь о российской «элите» — практически невозможно. Просто по ресурсным соображениям. Попытки засекретить жизнь «элиты» и закрыть к ней доступ предпринимаются, но называть их успешными не приходится. Для системной зачистки информационного пространства не хватит никаких ресурсов.

Сказанное позволяет сделать довольно любопытный вывод — в стране так или иначе создана конкурентная среда. Она находится в крайне зачаточном состоянии, нет культуры и традиций использования открытой информации, зачастую она используется в качестве черного пиара или служит средством шантажа. Создание нормальных условий работы с открытым информационным пространством еще впереди.

Но оно уже существует. Во многом не по желанию власти. И это непреложный факт.

Возникает некоторый парадокс: конкурентная среда в общих чертах уже создана, однако конкуренции в России как таковой нет. Ни в одной из областей жизни — ни в социальной, ни экономической, ни политической. И это порождает конфликт, причем он чем дальше, тем больше носит мировоззренческий и поколенческий характер.

Ответа на этот вызов у власти нет. Она реагирует на происходящее стандартными административными средствами, в первую очередь силовыми, включая банальный террор. Чем проблема, понятно, не решается.

Но раз вопрос поставлен — значит, на него все равно найдут ответ. Рано или поздно. Не нынешние — так будущие. И с этим ничего поделать нельзя.

Источник: Эль Мюрид

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