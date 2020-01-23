Политика: Стабильность в РФ мешает Западу и оппозиции

В конце 90-х годов РФ не могла платить по внешним долгам и речь шла даже о введении внешнего управления. Сейчас страна решила задачу обеспечения суверенитета и вернула себе статус мировой державы. Новые инициативы президента помешают оппозиции и Западу осуществить свои планы по дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявили политологи на состоявшейся в Москве презентации доклада «Миссия Путина».

В четверг на площадке ТАСС прошло обсуждение доклада «Миссия Путина», публикация которого была приурочена к двадцатилетию пребывания Владимира Путина на высших государственных постах. Группа авторов во главе с профессором ВШЭ Олегом Матвейчевым заранее планировала обнародовать свой труд в конце января, после праздников. И, по общему мнению участников дискуссии, авторы угадали: презентация совпала с важными событиями — посланием Путина Федеральному собранию, появлением президентских поправок к Конституцию, назначением нового правительства Мишустина, нацеленного на резкий экономический рост.

«Путин, можно сказать, сейчас перешел в наступление, – поделился с газетой ВЗГЛЯД своим мнением Олег Матвейчев. – Говорить сейчас о каком-либо застое? Ни один оппозиционер не рискнет такое сказать. А ведь еще полгода назад критики твердили, что РФ вообще никуда не идет, кругом стагнация и тому подобное. Теперь, наоборот, все спрашивают: что это за скорость, куда мы мчимся, почему так спешно принимаются поправки в Конституцию. Все очень динамично развивается».

В решениях президента, которые многим кажутся сейчас неожиданными, авторы доклада видят очередной этап реализации плана возрождения России, которому Путин следовал с самого начала – еще со времен назначения премьером в 1999 году, считает Матвейчев. «План Путина, который некоторые иронически называют «хитрым», на самом деле – серьезная последовательно реализуемая стратегия», – отметил профессор в своем выступлении на презентации.

По мнению авторов доклада, тот принцип, который 20 лет спустя провозгласил Дональд Трамп: «Сделаем Америку снова великой!», оказался «во многом подражанием Путину и нес похожий смысл: отказаться от претензий на мировое господство и сосредоточиться на национальных интересах».

«Если выразить миссию Путина в одном-единственном предложении, то звучать оно будет так: «Сделать Россию снова великой!».

На достижение этой цели была направлена вся его многолетняя работа на высших постах государственной власти страны», – отмечается в докладе.

Другое дело, что никаких предпосылок для возрождения величия РФ в 1999-2000-х годах не было, заметил, взяв слово, соавтор исследования, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Та база, от которой мы отталкивались в 2000 году, не позволяла ничего сделать в плане обеспечения тех стратегических задач, которые Путин, например, поставил в майских указах 2012 года. Ни борьба с бедностью, ни обеспечение роста рождаемости – ничего из этого не могло было быть реализовано, по той простой причине, что в стране отсутствовал суверенитет и по сути отсутствовала экономика», – напомнил Данилин.

«Давайте не будем забывать, что в 1990-х пенсии не платили по полгода, не говоря уже о зарплатах. Пенсия по тем временам составляла, в пересчете на твердую валюту, 9 долларов в месяц, средняя зарплата – 20-25 долларов.

Воспоминания о «благословенных ельцинских временах» говорят об отсутствии либо памяти, либо совести. Чаще всего – о последнем».

В 1999-2000 годах экономистами всерьез обсуждалась «проблема 2003». «Вы, наверное, уже не помните, что это? Скажу как историк: это невозможность страны расплатиться по долгам, более жесткий вариант дефолта 1998 года, – напомнил Данилин собравшимся. – Опасались такого ухудшения ситуации, что над Россией введут внешнее управление. Сейчас, когда у РФ – один из самых маленьких долгов в мире по отношению к ВВП и третьи по величине золотые запасы, в это уже трудно поверить. Фактически мы оттолкнулись от дна, и вытащил нас именно Путин».

В свою очередь, Матвейчев напомнил: «Одним из первых своих указов Путин утвердил создание полпредств и федеральных округов». «Первая же задача, которая была поставлена полпредам – это приведение законодательства регионов в соответствие с Конституцией и российским законодательством, – подчеркнул профессор ВШЭ. – Таким образом, была ликвидирована угроза сепаратизма». Масштабные боевые действия в Чечне завершились уже в 2000 году, впоследствии была «ликвидирована угроза терроризма на Северном Кавказе», была поставлена задача обеспечить обороноспособность страны, перечислили докладчики.

«Результаты мы увидели в послании 2018 года, когда были представлены сверхсовременные образцы вооружений. И, как сказал Путин в послании 2020 года, впервые в новейшей истории не мы кого-то догоняем в области вооружений, а догоняют нас», – подчеркнул Матвейчев.

При этом величие страны всегда понималось Путиным как обеспечение достоинства ее граждан, подчеркнул Матвейчев. «Но сначала дому требуются крепкие стены и двери, а потом уже вы покупаете мягкую мебель, – привел аналогию эксперт. – Сейчас, когда суверенитет, безопасность и стабильность обеспечены, во главу угла поставлено материальное благополучие, социальная справедливость и достоинство граждан».

«Суверенитет возвращен и укреплен, – добавил еще один соавтор доклада, президент Международного института новейших государств Алексей Мартынов. – Можно вспомнить Мюнхенскую речь 2007 года, поразившую мировых лидеров, которые до того уже списали Россию из «высшей лиги» великих держав. Недоуменная пауза на Западе тогда висела достаточно долго». «Суверенитет продолжает укрепляться каждый день, – добавил он. – РФ сегодня заняла заслуженное место на мировой арене, без мнения Москвы ни один вопрос не может быть разрешен».

Более того, полагают авторы доклада, Путин, став к концу 2010-х годов одним из крупнейших мировых лидеров, представил своим коллегам, руководителям других великих держав новую политическую философию, которой они сами теперь могут следовать. И уже следуют, если опять-таки судить по Трампу, полагает Матвейчев.

По его мнению, Путин заложил несколько основных принципов для политических руководителей. В их числе: «Не афишировать проблемы, не посвящать посторонних в свои планы», и при этом «всегда иметь запас на черный день». Необходимо «работать с дальним прицелом, мыслить в категориях не одного электорального цикла, но – десятилетий», и при этом избегать идеологической зашоренности, ведь «время тотальных доктрин прошло, мир слишком для этого сложен, нужны и правые, и левые».

По мнению авторов доклада, многие свои принципы Путин сформулировал благодаря занятиям дзюдо – боевым искусством, которое неразрывно связано с китайской и японской философией. В докладе упоминается важная философская составляющая «дзюдо как боевого искусства: превозмогать силу мягкостью, избегать прямого противодействия агрессии, обращать силу соперника себе на пользу, уметь уступать во имя победы». Путин применяет «принцип маятника», говорится в докладе.

О чем идет речь, рассказал Олег Матвейчев. «Древний китайский мудрец Лао-цзы сказал: «Кто стоит на цыпочках, не простоит долго». Это означает, что периоды напряжения усилий, должны чередоваться с периодами расслабления, отдыха и так далее».

Периодом передышки можно считать момент 2011-2012 годов, когда оппозиция сочла, что власть дала слабину, заметил Матвейчев. «Возможно, однажды начнется очередной период своего рода «отступления», когда Путин даст «западным партнерам» возможность проявить себя, и посмотреть, в какие точки они попробуют бить», – предупредил Матвейчев.

«В этот момент, безусловно, опять какие-нибудь личности могут попытаться перевернуть лодку, неважно с какого «борта», либерального или коммунистического», – предположил эксперт.

«Но контроль над ситуацией Путин никогда не терял, – продолжал Матвейчев. – Ни в 2011 году, ни потом. Приведу еще одну метафору. У спецназовцев, как русских, так и американских, есть такое упражнение. Им завязывают или сковывают наручниками руки и бросают в бассейн. Боец, который начинает барахтаться и пытаться остаться на воде, очень быстро теряет силы. Правильная техника подразумевает: нужно, сохраняя полное самообладание, спуститься на дно, оттолкнуться, вынырнуть, опять опуститься на дно – и такими скачками добраться до берега. При этом контроль никогда не теряется».

Новым залогом того, что стабильность будет сохранена и при этом развитие обеспечено, служит начатая сейчас Путиным политическая реформа, полагает Мартынов.

«Оппозиционеры и Запад надеются расшатать ситуацию, добиться того, что народ пойдет и собственными руками опять разрушит свое государство, как уже было в 1917 и 1991 годах. Их планы сегодня полностью обнуляются, – полагает соавтор доклада. – Залогом стабильности стала действующая система институтов власти». За 20 лет, укрепляя внутренний и внешний суверенитет, РФ шаг за шагом выстроила работающую систему институтов, на которую теперь Путин может опереться, подчеркнули эксперты.

«Все, что делал Путин в течение 20 лет, по сути было подчинено одной важной задаче. Речь идет о возвращении нашей стране заслуженного суверенитета, достойного тысячелетней истории России, и при этом о возвращении достоинства людям», – подытожил Мартынов.

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