Мнение: Лилипутизация Конституции

Депутаты госдумы в первом чтении одобрили проект поправок в Конституцию, предложенный Владимиром Путиным. Второе основное чтение должно состояться в середине февраля. Судя по скорости внесения поправок в Конституцию, это слово, видимо, пора начинать писать с маленькой буквы.
И так-то многие положения Конституции были декларативными, но хоть была надежда, что рано или поздно наступит время, когда написанное в Конституции перестанет быть «протоколом о намерениях». А сейчас де-факто надежда будет ликвидирована. Потому что Конституция превращается в документ, который можно стремительно и безоглядно переписывать и переписывать, руководствуюсь сиюминутной политической конъюнктурой.…. Разве нет?
Рис. отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Американская актриса Кортни Кокс показала в Instagram фото последнего съемочного дня сериала «Друзья». «Последний ужин перед съемками финального эпизода. 23 января 2004 года», – написала Кокс. Посмотреть эту публикацию в Instagram “The Last Supper” before taping “The Last One” on Jan 23, 2004. #tbt #friends Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 23 Янв 2020 в 3:55 PST […]
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