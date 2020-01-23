Мнение: Лилипутизация Конституции

23.01.2020, 22:45, Разное

Депутаты госдумы в первом чтении одобрили проект поправок в Конституцию, предложенный Владимиром Путиным. Второе основное чтение должно состояться в середине февраля.  Судя по скорости внесения поправок в Конституцию, это слово, видимо, пора начинать писать с маленькой буквы.

И так-то многие положения Конституции были декларативными, но хоть была надежда, что рано или поздно наступит время, когда написанное в Конституции перестанет быть «протоколом о намерениях». А сейчас де-факто надежда будет ликвидирована. Потому что Конституция превращается в документ, который можно стремительно и безоглядно переписывать и переписывать, руководствуюсь сиюминутной политической конъюнктурой.…. Разве нет?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американская актриса Кортни Кокс показала в Instagram фото последнего съемочного дня сериала «Друзья». «Последний ужин перед съемками финального эпизода. 23 января 2004 года», – написала Кокс. Посмотреть эту публикацию в Instagram “The Last Supper” before taping “The Last One” on Jan 23, 2004. #tbt #friends Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 23 Янв 2020 в 3:55 PST […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика