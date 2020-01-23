Трамп подтвердил, что США планируют распространить запрет на въезд для граждан еще нескольких стран

23.01.2020, 22:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его правительство расширит число государств, на граждан которых будет распространяться ограничение на путешествия и иммиграцию в США. Об этом он сказал журналистам 22 января в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает ВВС.

В связи с тем, что «происходит в мире, наша страна должна быть в безопасности», подчеркнул Трамп. Он не уточнил, сколько стран и какие попадут в новый ограничительный список.

На вопрос, когда он будет обнародован, президент ответил, что «очень скоро».

Представитель Белого дома Хоган Гидли отметил, что ужесточение иммиграционных программ связано с нежеланием США «импортировать терроризм».

21 января издание Politico написало, что администрация Трампа собирается наложить иммиграционные ограничения на граждан Беларуси, Мьянмы, Эритреи, Нигерии, Кыргызстана, Танзании и Судана.

Первый антимиграционный указ Трамп подписал в январе 2017 года, его заблокировало несколько судов.

Второй указ появился в марте 2017-го, его также заблокировали, но Верховный суд США разрешил частичное применение документа.

После того как второй указ утратил силу, в сентябре 2017 года Трамп подписал третий вариант запрета, согласно которому в США запрещено въезжать выходцам из Ливии, Сирии, Сомали, Йемена, КНДР, Венесуэлы и Ирана, которые не имеют виз или вида на жительство. Ранее из списка исключили Ирак, Судан и Чад.

26 марта 2018 года Верховный суд США поддержал третью итерацию указа Трампа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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