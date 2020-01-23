Дело Гандзюк. Адвокаты Мангера подали ходатайство об отмене подозрения

Адвокаты главы Херсонского областного совета, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера 23 января подали в суд ходатайтство об отмене подозрения их подзащитному. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Мангера, речь идет о предъявленном ему в феврале 2019 года подозрении в заказе убийства Гандзюк.

Адвокат Дмитрий Ильченко сообщил «Громадському», что ходатайство подали в Шевченковский суд Киева.

Он отметил, что подозрение просят отменить, так как другой фигурант дела – Игорь Павловский – «фактически опроверг» причастность Мангера к убийству Гандзюк.

«Мы считаем, что полностью отпало обоснование подозрения, поскольку оно на данный момент не подтверждается вообще ничем», – заявил Ильченко.

Мангер отметил, что речь идет о показаниях Павловского от 17 декабря 2019 года.

«Павловский в суде, под присягой подтвердил: «От Мангера никакой информации о Гандзюк никогда не слышал. [Подозреваемый в организации преступления Алексей] Левин не говорил, что Мангер негативно относится к Гандзюк. От других лиц, кроме следователей и прокуроров, не слышал, что Мангер причастен к происходящему с Гандзюк», – написал глава Херсонского облсовета.

Сьогодні мої адвокати подали заяву про скасування підозри, врученої мені у лютому минулого року. Причин для цього –… Posted by Vladislav Manger on Neljapäev, 23. jaanuar 2020

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления, в том числе Торбину (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Никита Грабчук, который облил Гандзюк кислотой, получил шесть лет. Шестым являлся экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Павловский, его считали организатором убийства.

Левин заочно арестован, по предварительной информации, он скрывается в Доминиканской Республике. Следователи считают его организатором преступления.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была «личная неприязнь» к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В апреле Павловскому изменили подозрение – вместо организации убийства его действия переквалифицированы на ст. 396 Уголовного кодекса Украины (сокрытие преступления).

В июле срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья.

5 августа стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила соглашение с Павловским, обвинительный акт направили в суд с договором о признании виновности. Павловский уже восемь раз не приходил на заседания.

После обысков в Херсоне Павловского задержали, 21 января 2020 года его арестовали на полтора месяца.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американская актриса Кортни Кокс показала в Instagram фото последнего съемочного дня сериала «Друзья». «Последний ужин перед съемками финального эпизода. 23 января 2004 года», – написала Кокс. Посмотреть эту публикацию в Instagram “The Last Supper” before taping “The Last One” on Jan 23, 2004. #tbt #friends Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 23 Янв 2020 в 3:55 PST […]