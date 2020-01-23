Эксперт: Идея о встрече лидеров пяти стран СБ ООН может оздоровить обстановку в мире

Главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов прокомментировал инициативу российского лидера Владимира Путина провести встречу глав государств-пяти постоянных членов СБ ООН.
Лукьянов в Telegram заявил, что «идея Путина интересна и может быть заманчива». По мнению Лукьянова, в период «размывания всех институтов красиво подчеркнуть незыблемость главного и незаменимого ООН и ее Совета Безопасности». Хотя «расстановка сил в мире за 75 лет сильно изменилась», так и не появилось «альтернативы с точки зрения легитимности».
Как сообщил Лукьянов, каждая страна может иметь собственную «мотивацию принять участие». Так, у Франции и Великобритании появится возможность «напомнить о своей мировой роли», причем «и Макрону, и Джонсону это очень важно, а иных форматов негусто».
«Си – почему нет, для Китая это лестно. Трамп – показать, что есть избранный круг самых важных и он там самый из самых», – сказано в сообщении.
Лукьянов призвал не ждать «практического результата» от переговоров, но отметил, что «символ будет мощный. По его мнению, встреча «может слегка оздоровить атмосферу».
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