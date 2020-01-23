Скандалы: Правительство рублевых миллионеров

Чем владеют и на какие доходы живут новые члены правительства

Большинство новых членов правительства уже давно на госслужбе, а их доходы — публичная информация. Forbes изучил декларации новичков. В правительство вошли 14 новичков. Forbes изучил декларации о доходах, которые чиновники подавали за 2018 год (последние доступные данные). Самый высокий доход в 2018 году — почти 19 млн рублей — задекларировал новый премьер, на тот момент глава налоговой службы Михаил Мишустин. За ним следует новый министр труда и соцзащиты и бывший замглавы Минфина Антон Котяков — он задекларировал 14,9 млн рублей.

Меньше других в 2018 году заработала новый министр культуры Ольга Любимова — до перехода в правительство она возглавляла департамент кинематографии Минкульта и ее годовой доход не превышал 2,5 млн рублей.

Из супруг и супругов новых членов правительства самый высокий доход показала супруга Мишустина — 47,7 млн рублей.

Данных о доходах трех новых членов кабинета министров — Дмитрия Чернышенко (вице-премьер), Максута Шадаева (Минкомсвязи) и Олега Матыцина (Минспорта) — за 2018 год в открытом доступе нет. Но на сайте подмосковного правительства доступна декларация Шадаева за 2017 год — тогда он был областным министром госуправления, информационных технологий и связи. В тот год Шадаев заработал 6,36 млн рублей и задекларировал квартиру.

Михаил Мишустин

Должность: премьер-министр

Личный доход за 2018 год: 18 993 447 рублей

Имущество: Ford Kuga

Личный доход супруги за 2018 год: 47 708 688 рублей

Андрей Белоусов

Должность: первый вице-премьер

Личный доход за 2018 год: 7 675 399 рублей

Имущество: гараж

Личный доход супруги за 2018 год: 11 163 951 рублей

Имущество: земельный участок, дача, квартира, машиноместо, Audi A4

Марат Хуснуллин

Должность: вице-премьер

Личный доход за 2018 год: 8 815 688 рублей

Имущество: два земельных участка, два дома

Алексей Оверчук

Должность: вице-премьер

Личный доход за 2018 год: 8 786 378,4 рубля

Имущество: два земельных участка, две квартиры, Ford Focus

Личный доход супруги за 2018 год: 1 636 350,97 рубля

Имущество: квартира

Виктория Абрамченко

Должность: вице-премьер

Личный доход за 2018 год: 10 580 640,58 рубля

Имущество: два земельных участка, квартира, «жилое помещение»

Личный доход супруга за 2018 год: 2 130 384,49 рубля

Имущество: автомобили BMW, Mercedes-Benz, снегоболотоход

Дмитрий Григоренко

Должность: вице-премьер — руководитель аппарата правительства

Личный доход за 2018 год: 8 711 849,2 рубля

Имущество: три квартиры, Volvo V70

Михаил Мурашко

Должность: министр здравоохранения

Личный доход за 2018 год: 4 265 484,63 рубля

Имущество: квартира

Личный доход супруги за 2018 год: 930 966,88 рубля

Имущество: Toyota RAV4

Сергей Кравцов

Должность: министр просвещения

Личный доход за 2018 год: 3 363 479,34 рубля

Имущество: два земельных участка, дом, три «жилых помещения» (совместная собственность), гараж

Личный доход супруги за 2018 год: 12 653 444,71 рубля

Имущество: три «жилых помещения» (совместная собственность)

Антон Котяков

Должность: министр труда и соцзащиты

Личный доход за 2018 год: 14 880 932,08 рубля

Имущество: автомобильная стоянка (совместная собственность)

Личный доход супруги за 2018 год: 2 470 631,19 рубля

Имущество: два земельных участка, квартира, гараж, автомобильная стоянка (совместная собственность), Mercedes-Benz 400 4MATIC, ВАЗ 2102, Chevrolet (KL1T) Aveo, Mercedes-Benz CLS 350d

Максим Решетников

Должность: министр экономического развития

Личный доход за 2018 год: 7 599 059,73 рубля

Имущество: две квартиры (совместная собственность), Kia Cerato

Личный доход супруги за 2018 год: 5 347 524 рубля

Имущество: две квартиры (совместная собственность),

Валерий Фальков

Должность: министр науки и высшего образования

Личный доход за 2018 год: 8 665 284,17 рубля

Имущество: три земельных участка, квартира (совместная собственность)

Личный доход супруги за 2018 год: 269 011,54 рубля

Имущество: дом (совместная собственность)

Ольга Любимова

Должность: министр культуры

Личный доход за 2018 год: 2 447 099,74 рубля

Имущество: квартира (совместная собственность)

Андрей Злобин

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