Долго ли продлится партнерство Путина и Эрдогана?

Сотрудничество между российским президентом Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стало неожиданностью для Запада. В 2019 году двое лидеров встречались не менее шести раз, что демонстрирует близость установившихся между ними отношений, которые, как иногда кажется, построены на общем стремлении вызвать раздражение у партнеров Турции по НАТО.

В новом году Путин и Эрдоган виделись уже дважды: в последний раз – в Берлине, на международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии, которая на протяжении веков была частью Османской империи, а с момента свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году находится в состоянии войны и нестабильности.

Москва и Анкара также сотрудничают по Сирии, хотя и поддерживают противоположные стороны конфликта. Однако является ли это партнерство браком по расчету, который со временем распадется из-за конфликта геополитических интересов и сложностей с подконтрольными силами, которые далеко не всегда ведут себя послушно?

Берлинская конференция по Ливии, где идет марионеточная война с участием иностранных беспилотников, турецких военных и российских наемников, продемонстрировала сложности, с которыми сталкиваются двое лидеров при попытках обуздать подконтрольные им силы. В то же время, по словам аналитиков, они пытаются найти баланс между собственными несовпадающими региональными амбициями, чтобы сохранить свое сотрудничество.

Турция поддерживает международно признанное правительство Ливии во главе с Файезом Фарраджем, которое уже несколько месяцев пытается отразить атаки на столицу со стороны генерала Халифы Хафтара. Силы Хафтара, среди прочих, поддерживает и Россия. По словам аналитиков, и для России, и для Турции в Ливии многое поставлено на карту: в случае России речь идет о репутации, влиянии и потенциальных нефтяных сделках, а в случае Турции – о еще более широких коммерческих и энергетических интересах.

Берлинская конференция, в которой приняли участие западные державы, также привела к заключению договоренности о соблюдении введенного ООН эмбарго на оружие и прекращении иностранного военного вмешательства. Также было решено попытаться убедить воюющие стороны соблюдать режим прекращения огня.

Однако ситуация внутри Ливии после конференции только усугубилась: формирования, выступающие на стороне Хафтара, заблокировали два крупных нефтяных месторождения в Ливии, а в четверг единственный функционирующий аэропорт в ливийской столице был закрыт после того, как официальный представитель Хафтара пригрозил начать сбивать пролетающие над городом самолеты, что стало очередным ударом по мирным усилиям.

«Все пролетающие над страной военные или гражданские самолеты, вне зависимости от того, кому они принадлежат, будут уничтожены», – предупредил Ахмад аль-Месмари. Он настаивает, что аэропорт используется турецкими силами в военных целях.

В середине недели аэропорт подвергся ракетному обстрелу. По данным СМИ, иностранные сторонники Хафтара продолжают снабжать его оружием, из чего можно сделать вывод, что он не планирует отступать. По словам экспертов, это значит, что Россия либо не смогла обуздать Хафтара, либо не захотела, чтобы он соблюдал перемирие.

С аналогичной проблемой Россия сталкивается и в Сирии, где Москва сталкивается с усилением иранского влияния и пытается отговорить президента Башара Асада от проведения наступательной операции по последнему оплоту оппозиции в провинции Идлиб, отмечают российские аналитики Кирилл Семенов и Дмитрий Фроловский.

По их словам, Асад пообещал «освободить от иностранных войск каждый сантиметр Сирии» и хочет восстановить контроль над Идлибом, что может поставить под угрозу турецкий анклав на севере Сирии и нанести ущерб турецко-российским отношениям. Это могло бы сорвать усилия Москвы и Анкары по формированию послевоенной Сирии, устраивающей обе страны.

«Возможно, целью недавнего неожиданного визита Путина в Дамаск было лично уведомить Асада о необходимости соблюдать перемирие в Идлибе», – отмечают они.

Пока России и Турции удается обходить острые углы и разногласия. Свидетельствами успешного партнерства являются закупка Турцией российских ракетных систем С-400 и совместная работа над энергетическими проектами.

Однако некоторые аналитики отмечают, что эти отношения могут оказаться под угрозой из-за геополитических конфликтов. «Турция тяготеет к России, несмотря на то, что ее взгляды на ситуацию в Сирии напрямую противоречат взглядам Путина», – отмечает аналитик Фонда защиты демократий Джонатан Шанцер.

«Возможно, это их самое серьезное расхождение во взглядах. Но есть и другие. Турции не нравится усиление роли Ирана в регионе, которое Путин в целом поддерживает, пока это раздражает США. Турции не нравится режим Сисси в Египте, с которым Путин заигрывает. Турция не в ладах с Израилем, с которым у Путина сложились прочные рабочие отношения», – отмечает эксперт.

По его словам, отношения между двумя странами могут испортиться из-за масштаба политических амбиций двух ключевых игроков – Путина и Эрдогана, чьи долгосрочные цели противоречат друг другу.

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