Боевики «ДНР» пытались завербовать бизнесмена из Днепра – СБУ

Боевики «министерства государственной безопасности ДНР» пытались завербовать бизнесмена из Днепра. Об этом 23 января проинформировала пресс-центр СБУ.
«В декабре 2019 года во время пересечения линии разграничения с временно оккупированной территорией Донецкой области террористы так называемой «МГБ ДНР» похитили бизнесмена из Днепра, который собирался навестить родителей в родном Донецке. Террористы безосновательно обвинили мужчину в деятельности в ущерб самопровозглашенной «Донецкой народной Республике», в частности в работе на украинские спецслужбы.После предъявления «обвинения» оккупанты две недели незаконно удерживали украинца в подвальном помещении, применяя методы психологического и физического давления, лишив возможности нормального питания. Угрожая расправой над родными, они склонили коммерсанта к конфиденциальному сотрудничеству», – рассказали в пресс-центре.
В ведомстве рассказали, что террористы поставили бизнесмену задачу собирать и передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты.
«Согласие на сотрудничество полностью не удовлетворило оккупантов, поэтому еще одним условием освобождения стала конфискация сотрудниками так называемого «МГБ ДНР» значительной суммы наличных и авто бизнесмена. Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина обратился с соответствующим заявлением в СБ Украины. Сейчас гражданин предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины», – сообщили в пресс-центре.
В СБУ подчеркнули, что подобные случаи не единичны.
ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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