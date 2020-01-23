Эксперты рассказали, почему пчелы не любят густой нектар

Специалисты в области биологии провели исследование, которое позволило понять причину того, что пчелы не любят густой нектар.

На протяжении длительного периода времени британские биологи занимались изучением особенностей пчел. В итоге они остановили свое внимание на том, что пчелы категорически не любят густой нектар. В зависимости от устройства ротового аппарата существует два способа сбора нектара. Пчелы используют только один из существующих способов, суть которого в том, что нектар прилипает к их языку. Именно благодаря этому пчелы могут быстро погружать его в жидкость и вынимать обратно, повторяя операцию до тех пор, пока не насытятся.

Тем не менее густой нектар пчелы не любят. Как оказалось, причина в том, что его крайне трудно и практически невозможно «выгружать» в соты с будущим медом после возврата в улей.

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