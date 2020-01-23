Автоновости: Вывеска новая, схема та же: в регионах России снова появились автомошенники

Соблазнившись огромной скидкой и придя в «автосалон» за очень-очень дешевым Hyundai Creta или Lada Vesta, доверчивый покупатель рискует не только купить машину втридорога, но и влезть в кабальные кредиты. История не нова, но, похоже, мошенники снова взялись за старое.

Журналисты челябинского издания 74.ru метко назвали посетителей таких автосалонов "адептами секты мегаскидок". Не понимая, что ни один бизнес не будет работать себе в убыток, загипнотизированные невероятно низкими ценами на новые автомобили, посетители таких "заведений" потом часто сами не могут понять, как заплатили за машину, которая стоит у дилера 500 тысяч, полтора миллиона.

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В одном Челябинске таких заведений сейчас функционирует, по данным местной прессы, как минимум два. Есть подобные "автосалоны" и в других региональных городах – Екатеринбурге, Тюмени, Красноярске, Омске и так далее. И все они "обувают" посетителей по одной довольно простой схеме.

Для начала потенциальный покупатель (в основном из небольших областных городов) завлекается в салон обещаниями небывалых скидок, подарков, бесплатной страховки и так далее. Утверждается, что "машины в наличии и с ПТС", идут в ход и прочие обещания. Непосредственно в салоне клиенту предлагают внести символическую предоплату, подписав договор, после чего начинается непосредственно "обработка".

Обещанного автомобиля покупатель так и не увидит: его либо "только что купили", либо не успели сделать предпродажную подготовку, либо поломали. Но вот удача – на складе неожиданно обнаруживается точно такой же, да еще и в более богатой комплектации, вот только слегка подороже. И его, что особенно приятно, можно купить в кредит – тем более, договор уже подписан.

Покупателя "выдерживают" на территории автосалона часами, доводя до нужной кондиции. В итоге незадачливый потенциальный автовладелец уезжает с территории "официального дилера" на машине на 30-50% дороже, чем изначально планировал, да еще и купленной в кредит под 20-30% лет эдак на семь – и это при самом удачном раскладе. В кредитный договор нередко включают самые странные – но, как правило, дорогостоящие – услуги наподобие страхования жизни, помощи на дорогах и так далее. С учетом всех навязанных "допов" и переплат цена автомобиля может вырастать вдвое, а то и втрое.

При этом сами автомобили, которые продает "автосалон", махинаторы приобретают у официальных дилеров по тем ценам, которые впоследствии отчаянно критикуют перед своими собственными клиентами. А использование кредитных схем объясняют тем, что иначе не удастся получить мифическую "скидку".

Клиенты подобных "автосалонов" нередко обращаются в полицию, где столь же нередко им резонно возражают – подпись в договоре имеется, и, соответственно, предъявлять претензии некому. Но в том же Челябинске несколько уголовных дел завести все же удалось. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, неплохо бы помнить, где именно встречается бесплатный сыр и не верить чересчур уж оптимистичным обещаниям от фирм со смутной биографией. А еще на сайте каждого производителя имеется список настоящих официальных дилеров.

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