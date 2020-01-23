Автоновости: Пока не полыхнуло: в России отзывают почти 100 000 «Тойот» и «Лексусов»

Toyota и Lexus начали в России масштабную отзывную кампанию, которая затронет десятки тысяч кроссоверов и внедорожников обеих марок. Но и причина отзыва — пожароопасная.

Росстандарт сообщил о согласовании добровольного отзыва 82 641 автомобиля марки Toyota (модели Highlander, Land Cruiser Prado и RAV 4) и Lexus (RX 200T, RX350, RX 450H). Отзыву подлежат машины, реализованные в России с декабря 2015 года по настоящее время.

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А разгорелась вся эта история из-за банальных, казалось бы, подогреваемых форсунок омывателя лобового стекла. Только это на первый взгляд. Выяснилось, что из-за особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, "существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе". В информации от Росстандарта говорится, что "при возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае – к возгоранию".

В ходе отзывной кампании на транспортных средствах будет выполнена замена форсунок стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Официальные представители ООО "ТОЙОТА МОТОР" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, либо воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru).

Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.

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