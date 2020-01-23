США ввели санкции против Китая из-за Ирана

Расширен санкционный список лиц и компаний, связанных с Ираном, сообщило управление по контролю за иностранными активами минфина США.
В санкционный список включены два человека. Один из них является гражданином Ирана, второй имеет китайское гражданство. Также введены санкции в отношении пяти китайских компаний и одной компании из ОАЭ.
Сообщается, что санкции введены в отношении «нефтехимических и нефтяных компаний, участвовавших в транзите экспорта Национальной иранской нефтяной компании». Речь идет о транзите на «сотни миллионов долларов», передает ТАСС.
США объясняют санкции тем, что эти средства идут на финансирование иранского Корпуса стражей исламской революции и «близких к нему террористических групп».
Как заявили в минфине США, нефтяная отрасль является главным «источником дохода иранского режима, финансирующим его злонамеренную деятельность на Ближнем Востоке».
«Данные компании помогают иранскому нефтяному экспорту в нарушение экономических санкций США», – сказано в сообщении.
Санкции подразумевают, что собственность и имущественные интересы указанных лиц и компаний будут заблокированы в США. Гражданам США запрещается проводить с ними любые операции.
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