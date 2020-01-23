Известны подробности создания азотофиксирующих зерновых

Сотрудники Массачусетского технологического института сообщили о своих успехах в работе по внедрению в зерновые культуры гена, отвечающего за фиксацию азота.
Специалисты рассказали, что они поставили перед собой крайне непростую задачу – создать азотофиксирующие зерновые культуры. Сначала для этого сделали ставку на работу с определенным рядом генов в бактериях, которые фиксируют азот. Они вызывают экспрессию белковых структур, или кластеров нитрогеназы, ответственных за улавливание азота из атмосферы. Эксперты объяснили, что перенос данных генов в зерновые культуры позволит отказаться от химических удобрений. Сложность задачи в том, что микробы, ответственные за фиксацию азота в бобовых, являются прокариотами, а их экспрессия является совсем другой, нежели у растений.
Американские исследователи справились с данной сложностью, сосредоточив свое внимание на органеллы растения.
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