Мнение: Не любя

И еще по поводу свеженазначенной министерши нашей культурки с ее искренним неприятием основных культурных сфер — театров, музеев, выставок, кино и т.д. Народ в комментах начал задавать чрезвычайно характерный для нынешнего «технократического» времени вопрос — а с чего, мол, вы взяли, что руководитель должен непременно любить ту сферу, которой он руководит? Что, мол, за ерунда? Не любит — и не надо! И при чем тут вообще «любовь» — надо чтобы разбирался, был компетентным, а вся эта любовь-нелюбовь — это лирика…

Вопрос, на самом деле, глубокий и далеко не к одной только культуре относящийся. Взять тех же губернаторов-«варягов»: вот человек в регионе ни дня до этого не жил, но «партия послала», он приехал — и сразу делается его главой. Кремль очень хочет, чтобы это считалось «нормальным». Хотя назначенцы, как правило, регионы, данные им в управление, не то что «не любят» — они чаще всего и не скрывают, что «отбывают» свой срок и ждут не дождутся, пока их, наконец, отзовут обратно или дадут какой-то другой регион, послаще и потеплее. Называется явление «профессиональный управленец».

Заканчивается ли такое чем-то хорошим для регионов? Да практически никогда. Хотя это нисколько не мешает Кремлю повторять опыты с «варягами» вновь и вновь. И более того — в население активно вбивается мысль, что «только так и можно», что «современный» руководитель только таким и должен быть — бездушной дубиной, роботом, не испытывающим никаких положительных эмоций относительно своего «объекта управления». Что-то типа Собянина в Москве: пока есть указания, он заваливает москвичей завлекательными «мероприятиями», плиткой, велодорожками и развязками — а надо будет, с тем же усердием станет пускать по вестибюлям метро газ зарин «с целью планового уменьшения поголовья москвичей». Идеальный «железный солдат», технократ-мечта!

На мой взгляд, чтобы чем-то хорошо руководить, нужно это обязательно любить. И наоборот: если вы что-то не любите, вас на пушечный выстрел нельзя подпускать к руководству этим чем-то. Не может быть хорошим учителем (или родителем) тот, кто не любит детей, не может руководить театром тот, кто не переносит «лицедейство», не может руководить университетом тот, кто ненавидит науку, и т.д.

Главное, что нормальный человек САМ не захочет идти руководить тем, что ему не нравится. То есть тот, кто на такое соглашается — это уже по определению подлец или карьерист. А подлец в руководстве неприемлем уже тем, что ни один порядочный человек не станет подчиняться подлецу. Таким образом, подлец в руководстве самим ходом вещей «обеспечивает», что в структуре остаются одни подлецы (см. Советский Союз).

И это ведь легко понять. Вот, допустим, я не любил бы театр. Ну все в нем мне было бы противно: все эти подмостки, то, что там взрослые люди зачем-то кривляются (вместо того чтобы на завод идти работать), все эти зрители, которые хлопают непонятно чему, и т.п. Так зачем бы я согласился на должность директора театра?! Чтобы каждый день таскаться в место, которое мне не нравится, и там общаться с людьми, которых я считаю бездельниками и проходимцами, причем еще и при этом делать вид, что я работаю ВО БЛАГО ненавистного мне учреждения? Да это был бы чистый мазохизм с моей стороны!

Кто-то возразит, указав на обстоятельства долга. Мол, профессионал-управленец не поддается эмоциям, он будет работать, зажав свои чувства в кулак, и т.д. Что тут скажешь? Во-первых, далеко не факт, что технократ будет непременно «человеком долга». Во-вторых, даже «человек долга» — всего лишь человек, а это значит, что им управляет не только сознание. А в подсознании, какие бы ты лозунги ни произносил, всегда решает главенствующее подспудное чувство. Если это чувство — ненависть, подсознание заставит тебя работать на РАЗРУШЕНИЕ объекта, о котором ты будто бы радеешь, ты будешь (даже, возможно, не отдавая себе в этом отчет) принимать наихудшие для своего театра или там музея решения.

И, конечно, тебя будут раздражать и бесить любые энтузиасты и вообще люди, любящие вверенный твоему руководству объект. Просто потому, что они любят то, что ты терпеть не можешь. А поскольку ты как бы тут главный — ты не дашь этим энтузиастам жизни. Причем, что тоже неизбежно, и эти люди тебя невзлюбят с самого начала — тоже потому, что почувствуют твое истинное отношение к объекту их страсти. Ну и, поскольку аппаратные силы неравны, конец энтузиастов предсказуем…

Почему же наши люди почти поголовно (это заметно по комментам) принимают дикую ситуацию, когда руководитель не любит то дело, которым поставлен руководить? Ответ печален, хотя и очевиден: они принимают, потому что такая ситуация нам ПРИВЫЧНА. Во всех сферах. Что означает, в свою очередь, одно — это показатель степени разврата и деградации. Наше «общественное мнение» чрезвычайно развращено и утратило всякие критерии добра и зла.

Если все структуры общества заполняют сломанные люди — неудивительно, что эти структуры начинают одна за другой разваливаться. Из сломанных деталей не построить исправную машину. Если люди искренне считают, что можно даже быть хорошим учителем, не любя детей (и даже готовы отдавать таким учителям СВОИХ детей) — куда уж падать ниже…

Источник: Размышления вольного социолога

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