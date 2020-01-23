Взрыв на праздновании Дня Независимости в Киеве. Подозреваемого арестовали

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог подозреваемому в организации взрывов в разных городах, который 18 месяцев скрывался от следствия. Об этом 23 января сообщил Офис генпрокурора Украины.
Одним из преступлений, в котором подозревается арестованный, был взрыв в центре Киева во время празднования Дня Независимости Украины 24 августа 2017 года. Пострадали три человека,
Следствие считает взятого под стражу мужчину, чья фамилия не называется, причастным к серии других резонансных преступлений:
подрыв гранаты и осквернение могильного комплекса цадика Нахмана в Умани Черкасской области в 2016 году;
подрыв гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017 году;
попытка теракта возле памятника Венгерскому народу на Верецком перевале в 2017 году;
разжигание национальной вражды и ненависти в урочище Гута Пеняцкая во Львовской области и на территории заповедника «Быковнянские могилы» в Киевской области;
осквернение синагоги «Цори Гильод» во Львове в 2017 году;
совершение хулиганских действий у посольств США и Литвы в Киеве;
раскрашивание памятника воинам АТО, взрыв возле памятника воинам АТО в 2017 году;
подрыв ручной гранаты у входа в приемную политической партии «Национальный корпус» в 2017 году.
В октябре 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники уголовного розыска Национальной полиции задержали возле украинско-венгерской границы террористическую группу, которая готовила подрыв венгерского памятника. По словам министра, эти лица были причастны к преступлениям, о которых сказано в сегодняшнем сообщении офиса генпрокурора.
Членам группы, которую называют бандой «Торпеды», инкриминируют в общей сложности совершение 27 преступлений, сообщила Нацполиция в 2018 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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