Взрыв на праздновании Дня Независимости в Киеве. Подозреваемого арестовали

23.01.2020, 22:06, Новости дня

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог подозреваемому в организации взрывов в разных городах, который 18 месяцев скрывался от следствия. Об этом 23 января сообщил Офис генпрокурора Украины.

Одним из преступлений, в котором подозревается арестованный, был взрыв в центре Киева во время празднования Дня Независимости Украины 24 августа 2017 года. Пострадали три человека,

Следствие считает взятого под стражу мужчину, чья фамилия не называется, причастным к серии других резонансных преступлений:

подрыв гранаты и осквернение могильного комплекса цадика Нахмана в Умани Черкасской области в 2016 году;
подрыв гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017 году;
попытка теракта возле памятника Венгерскому народу на Верецком перевале в 2017 году;
разжигание национальной вражды и ненависти в урочище Гута Пеняцкая во Львовской области и на территории заповедника «Быковнянские могилы» в Киевской области;
осквернение синагоги «Цори Гильод» во Львове в 2017 году;
совершение хулиганских действий у посольств США и Литвы в Киеве;
раскрашивание памятника воинам АТО, взрыв возле памятника воинам АТО в 2017 году;
подрыв ручной гранаты у входа в приемную политической партии «Национальный корпус» в 2017 году.

В октябре 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники уголовного розыска Национальной полиции задержали возле украинско-венгерской границы террористическую группу, которая готовила подрыв венгерского памятника. По словам министра, эти лица были причастны к преступлениям, о которых сказано в сегодняшнем сообщении офиса генпрокурора.

Членам группы, которую называют бандой «Торпеды», инкриминируют в общей сложности совершение 27 преступлений, сообщила Нацполиция в 2018 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Екатеринбурге выставили на продажу действительно редкую «Волгу» ГАЗ-21, оснащенную дизельным двигателем. Мизерный тираж таких машин и ее состояние превращают ее в реально музейную ценность, чем и объясняется цена продаваемого автомобиля. Дизельные "Волги" были практически неизвестны в СССР, так как их делали для Европы. Так, с 1960 по 1967 годы бельгийская фирма S.A. Scaldia-Volga, занимавшаяся […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика