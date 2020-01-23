Коляда заявила, что реестр ветеранов в Украине создадут в течение 2020 года

23.01.2020, 22:06, Новости дня

Единый реестр ветеранов в Украине начнет функционировать в течение 2020 года. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина», которое вышло 23 января, рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Она подтвердила, что до конца года должна также начать работу электронная платформа «Е-ветеран».

«На сегодняшний день готово техническое задание, есть финансы, предоставленные нам международными партнерами, и мы как раз вступаем в практическую стадию выполнения своей задачи. Мы не будем в этом плане выдумывать новый велосипед, мы возьмем те базы и реестры, которые уже есть у наших коллег, например, достаточно хорошая база людей с инвалидностью у Минсоцполитики. Мы возьмем ее, апгрейднем по своей специфике и пойдем более быстрым путем. Поэтому я надеюсь, что до 2021 года, или в начале 2021 ветераны уже смогут пользоваться онлайн-услугами», – сказала министр.

Кабинет Министров Украины 14 августа 2019 года принял постановление о Едином госреестре ветеранов войны. Тогдашний министр ветеранов Ирина Фриз отмечала, что реестр ветеранов будет финансироваться за счет донорских средств.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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