ВОЗ приняла решение по китайскому коронавирусу

23 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус по итогам заседания комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ заявил, что пока не будет объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Об этом пресс-служба ВОЗ сообщила в Twitter.

«Сегодня я не объявляю чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, имеющее международное значение», – сказал он.

По его словам, комитет по чрезвычайной ситуации разделился во мнениях по вопросу о том, представляет ли собой вспышка нового коронавируса такую опасность.

BREAKING: «I am not declaring a public health emergency of international concern * PHEIC * today.

As it was yesterday, the Emergency Committee was divided over whether the outbreak of novel coronavirus represents a PHEIC»[email protected] on new #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 23, 2020

«На данный момент ВОЗ не рекомендует каких-либо более широких ограничений на поездки или торговлю. Мы рекомендуем проводить проверку выездов из аэропортов в рамках комплексного комплекса мер по сдерживанию», – добавил Гебрейесус.

Тот факт, что ВОЗ не объявляет чрезвычайное положение, не должен восприниматься как признак того, что организация не считает ситуацию серьезной или что ее не воспринимают всерьез, подчеркнул гендиректор ВОЗ.

«For the moment, WHO does not recommend any broader restrictions on travel or trade.

We recommend exit screening at airports as part of a comprehensive set of containment measures»[email protected] on new #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 23, 2020

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на утро 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 17 человек, заболевших – 582.

По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Японии, Сингапуре и Саудовской Аравии. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве.

