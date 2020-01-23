Мужчина с гранатой потребовал срочно выписать его из больницы в Подмосковье

23.01.2020, 22:05, Новости дня

В подмосковном Королеве мужчина угрожал главному врачу городской больницы гранатой, требуя срочно выписать его из медучреждения, сообщают СМИ.

Персонал больницы вызвал полицию, которая задержала 43-летнего жителя Балашихи, мужчина оказался ранее судимым, пишет «Подмосковье сегодня».

Людей из здания больницы эвакуировали. Прибыли взрывотехники. Как сообщили в главке МВД по региону, «в ходе осмотра личных вещей задержанного обнаружили предмет, внешне схожий с гранатой». Проводится экспертиза.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: За неделю до дня рождения дочки Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, забыв все разногласия, начали масштабную подготовку к торжеству. Первый подарок Кайли сделала Сторми еще на прошлой неделе — выпустила линию косметики, названную в ее честь. Теперь настала очередь второго презента: на днях они устроили массовый культ-поход в детский парк развлечений Disney World в Орландо. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика