Мужчина с гранатой потребовал срочно выписать его из больницы в Подмосковье

В подмосковном Королеве мужчина угрожал главному врачу городской больницы гранатой, требуя срочно выписать его из медучреждения, сообщают СМИ.

Персонал больницы вызвал полицию, которая задержала 43-летнего жителя Балашихи, мужчина оказался ранее судимым, пишет «Подмосковье сегодня».

Людей из здания больницы эвакуировали. Прибыли взрывотехники. Как сообщили в главке МВД по региону, «в ходе осмотра личных вещей задержанного обнаружили предмет, внешне схожий с гранатой». Проводится экспертиза.

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