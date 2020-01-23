Мнение: Развод и девичья фамилия или ЕС-1

23.01.2020, 22:00, Разное

Ночью обе палаты британского парламента одобрили многострадальное соглашение о Brexit, а уже сегодня днем его подписала королева Елизавета II.

Самая сложная часть соглашения — британская — завершена. Впереди еще Еврокомиссия и Европарламент (29 янв.), но тут проблем не ожидается.

Тема, стоившая Британии 2 премьеров и чуть не стоившая Северной Ирландии, закрыта. 31 января Британия выходит из ЕС.

Хотя до конца 2020 года она остается в переходном периоде — ничего не меняется, как будто Brexit и нет.

Переговоры по новому торговому соглашению между Британией и ЕС обещают быть непростыми и провести их надо довольно быстро для евробюрократии (заверщить в текущем году). Но тут случай особый, обе стороны расстараются. Да и работа ведется уже 3 года…

Оказывается, из ЕС все-таки есть выход. И он был Британией найден.

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Источник: СерпомПо



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