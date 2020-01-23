Исследование: Извержение Везувия превратило мозг человека в стекло

23.01.2020, 21:57, Новости дня

Экстремально высокая температура при извержении Везувия превратила мозг жителя древнего Геркуланума в стекло. К такому выводу пришли ученые из университета Неаполя и Кембриджа. Соответствующее исследование публикует New England Journal of Medicines.

В 79 году до н.э. извержение вулкана Везувий стало причиной гибели тысяч человек в городах Помпеи и Геркуланум под раскаленной магмой и пеплом. В 1960-м году в Геркулануме извлекли из-под окаменевших слоев пепла останки человека, в черепе которого ученые обнаружили остатки мозга, которые напоминали стекло.

В исследовании утверждается, что процесс остекленения (витрификации) происходит с тканью, которая подвергается воздействию экстремально высоких температур: она превращается в субстанцию, похожую на глазурь, и застывает.

Ученые отмечают, что остекленение не было обнаружено в других тканях тела или в костях.

Судя по образцам обгоревшего дерева, собранным в месте, где нашли тело, температура здесь достигала 520 градусов по Цельсию.



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