Индекс восприятия коррупции – 2019: Украина ухудшила свои позиции

КИЕВ – В Индексе восприятия коррупции – 2019 Украина потеряла два пункта и с тридцатью баллами вернулась на уровень 2017 года. Об этом говорится в Индексе восприятия коррупции, опубликованном 23 января на сайте Transparency International (Трансперенси Интернешнл).

Среди 180 стран Украина расположилась на 126 позиции, рядом с ней в рейтинге – Кыргызстан, Джибути и Азербайджан, который улучшил свои позиции на пять пунктов. В 2016 году – Украина и Россия в Индексе восприятия коррупции получили по 29 баллов.

Общая оценка восприятия коррупции в странах может определяться по 14 показателям, сто – максимальное количество баллов для государства, где отсутствует коррупция. На первой строчке – Дания и Новая Зеландия (по 87). Соединенные Штаты и Франция на 23 позиции с 69 баллами, Германия – на девятой строчке (80 баллов).

У пограничных с Украиной государствах – лучшие результаты у Польши – 58 баллов и 41 место в Индексе, у Словакии – 50 баллов и 59 позиция, у Беларуси – 45 баллов и 66 место в Индексе. Россия в Индексе восприятия коррупции – 2019 занимает 137 позицию с 28 балами, такие же показатели у Мексики, Доминиканской Республики, Парагвая, Уганды и других стран. Замыкают список Сирия, Южный Судан и Сомали с 13, 12 и 9 баллами соответственно.

Исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик в своем комментарии на сайте организации подчеркнул, что «с начала 2017 года в Украине фактически происходило свертывание реформ и борьбы с коррупцией».

«Власть откровенно пыталась ограничить независимость антикоррупционных органов, затягивала запуск Высшего антикоррупционного суда, создавала законодательные преграды. Что говорить о политической ангажированности тогдашнего Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и провальную судебную реформу. Последние пару лет власть проигнорировала большинство рекомендаций, а некоторые из них были критически важными», – отметил исполнительный директор ТИ Украина Андрей Боровик.

Из двенадцати рекомендаций выполнена половина

Он заявил, что в начале 2019 Transparency International Ukraine предоставила двенадцать рекомендаций, которые могли бы улучшить показатели Украины в Индексе. К концу прошлого года, по данным Андрея Боровика, было «выполнено или частично выполнено» шесть из них.

Среди рекомендаций – необходимость формирования независимой и профессиональной судебной власти, обеспечение независимостью и способностью органов антикоррупционной сферы, лишение Службы безопасности Украины полномочий в сфере противодействия экономическим и коррупционным преступлениям и другие.

Торможение борьбы с коррупцией при Порошенко

Эксперт по антикоррупционной политике, бывший глава правления Трансперенси Интернешнл – Украина (2012 – 2018 года) Андрей Марусов напоминает, что новый Индекс восприятия коррупции в мире учитывает показатели этого явления в стране в период президентства Петра Порошенко.

«Причина падения Украины в этом Индексе в том, что где-то со второй половины президентства Петра Порошенко началось торможение всех происходивших антикоррупционных реформ в стране. Национальное агентство по предотвращению коррупции, в тот период было политическим инструментом для преследования чиновников, шли постоянные нападки на Антикоррупционное бюро, прошло введение декларирования для гражданских активистов, трагический случай с Катей Гандзюк, которую убили. Это неполный перечень факторов, которые привели к показателям Украины в Индексе», – говорит Андрей Марусов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, эксперт считает, что власть президента Владимира Зеленского делает правильные шаги в сфере антикоррупционной борьбы и вскоре можно ожидать первые результаты.

«По тем законам, которые принимаются, кадровым решениям, есть смысл говорить, что новая власть, большинство в парламенте и президент – возвращаются к закону, и делают первые шаги правильном направлении. Идет перезагрузка в законодательном поле», – подчеркивает Андрей Марусов.

Новый Генеральный прокурор, по словам Андрея Марусова, вышел из антикоррупционного сообщества, и есть надежда, что в следующем Индексе Трансперенси Интернешнл Украина продемонстрирует лучший результат.

Испытание властью

Как полагает Владимир Бондаренко, председатель Совета директоров Института политических и маркетинговых исследований имени Тараса Шевченко, администрация президента Владимира Зеленского пока не демонстрирует тренды для улучшения антикоррупционных показателей в стране.

«Плохую службу для нынешней власти сослужили прошедшие парламентские выборы, которые позволяют «Слуге народа» почивать на лаврах в условиях, когда у оппозиции нет рычагов влияния, а у власти – нет стимула бороться с коррупцией. Прокурор – соратник президента, свой премьер-министр, свой спикер парламента – бояться некого. У оппозиции минимальные возможности проявить себя, сопротивляться власти – Комитет по свободе слова в парламенте, который традиционно отдается оппозиции, сегодня возглавляет представитель власти», – говорит Владимир Бондаренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что внутренняя политическая борьба накануне местных выборов осенью 2020 года может вынудить власть действовать жестче к проявлениям коррупции.

«Если команда нынешнего президента не желает проигрывать выборы, есть надежда, что она начнет антикоррупционную работу против фигурантов новых скандалов и против представителей прошлой политической команды», – подчеркивает Владимир Бондаренко.

Антикоррупционную борьбу в стране он называет «ахиллесовой пятой» любой власти и считает, что сегодня нет действующих механизмов борьбы с этим проявлением в обществе и в системе управления.

«Механизмы в борьбе с коррупцией, которые существовали ранее, не срабатывают. По данным украинской прессы, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник попал в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения», – напоминает Владимир Бондаренко.

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