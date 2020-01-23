Представлен рецепт идеального эспрессо

Команда ученых из США разработала рецепт идеального эспрессо, который уже успели испытать в одной кофейне. Результат впечатлил даже авторов рецепта, ведь с его помощью удалось привлечь немало новых клиентов и сократить расходы.

Сегодня кофе является очень популярным напитком. Технологий приготовления данного напитка существует немало, однако именно рецепты играют крайне важную роль в формировании любви к кофе. Американские химики и математики на протяжении длительного периода времени занимались изучением всех тонкостей приготовления кофе. Эксперты хотели понять, от чего зависит вкус эспрессо. В итоге им все же удалось разобраться во взаимодействии кофе и кипятка, после чего был составлен уникальный рецепт вкуснейшего эспрессо.

Новый рецепт помог американской кофейне сократить расходы на производство одной чашки напитка на 25%, а также ускорить обработку заказов и увеличить число клиентов.

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