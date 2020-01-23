Ученые предложили использовать синий свет в лечении черепно-мозговых травм

Специалисты из Университета Аризоны поделились результатами проведенного исследования, в рамках которого они определили, что терапия на основе синего света может помочь в ходе лечения черепно-мозговых травм.
Нередко черепно-мозговые травмы могут иметь последствия в виде головных болей, снижения концентрации внимания и мышления. Такие последствия могут сопровождать человека неделями и даже месяцами. Ранее эксперты уже выяснили, что мозг способен восстанавливаться во время сна. Затем оказалось, что на восстановление мозга также благоприятно влияет воздействие синего света. В рамках эксперимента добровольцы проверяли, способен ли синий свет положительно повлиять на процесс лечения черепно-мозговых травм.
Выяснилось, что синий свет действительно способен улучшить скорость и эффективность обработки мозга.
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