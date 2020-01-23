Мышей заставили поседеть от стресса

Эксперты из Гарвардского университета рассказали, что феномен ускоренного поседения от стресса связан с потерей стволовых клеток в волосяных фолликулах.
Известны случаи быстрого поседения, когда этот процесс длился всего ночь или меньше. До сегодняшнего дня специалисты так и не выяснили, как именно стресс воздействует на волосы. Недавно исследователи все же решили изучить данный вопрос. Прежде всего, ученые хотели узнать больше о регенерации тканей и о том, как она изменяется под воздействием стресса. Так был проведен эксперимент с черными лабораторными мышами, которым вводили токсин, а затем наблюдали за изменениями их кожи. В результате оказалось, что стресс способствует исчезновению клеток меланоцитов из фолликулов.
В ближайшее время ученые намерены проверить, связаны ли обнаруженные процессы с «запланированной», возрастной пигментацией волос.
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