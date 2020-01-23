Исследователи: Грейпфрут не способствует похудению

Научные специалисты заявили, что грейпфрут вовсе не является фруктом, который способен расщеплять жиры. Долгое время это мнение было очень распространенным.

Группа экспертов решила изучить и проанализировать существующий миф, согласно которому грейпфрут является фруктом, способным расщеплять жиры. Тщательное изучение имеющейся информации и проведение ряда экспериментов показало, что на самом деле столь популярное мнение было ошибочным. Тем не менее, ученые все же признали, что данный фрукт является малокалорийным, и для диетического питания он идеально подходит. Однако злоупотреблять им тоже не рекомендуется.

Также проведенная работа показала, что грейпфрут содержит огромное количество жидкости, пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Такой состав делает грейпфрут необходимым не только для диетического питания, но и для обычного рациона.

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