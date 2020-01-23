Исследователи: Грейпфрут не способствует похудению

Научные специалисты заявили, что грейпфрут вовсе не является фруктом, который способен расщеплять жиры. Долгое время это мнение было очень распространенным.
Группа экспертов решила изучить и проанализировать существующий миф, согласно которому грейпфрут является фруктом, способным расщеплять жиры. Тщательное изучение имеющейся информации и проведение ряда экспериментов показало, что на самом деле столь популярное мнение было ошибочным. Тем не менее, ученые все же признали, что данный фрукт является малокалорийным, и для диетического питания он идеально подходит. Однако злоупотреблять им тоже не рекомендуется.
Также проведенная работа показала, что грейпфрут содержит огромное количество жидкости, пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Такой состав делает грейпфрут необходимым не только для диетического питания, но и для обычного рациона.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: видео Видео: Ирина Билык / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Требование исполнить песни на русском языке привело к массовой драке в Грузии / 14 января
- «Каждый народ самостоятельно определяет своих героев». В МИД Украины ответили на упреки в чествовании Бандеры / 4 января
- Юрист-международник Глеб Богуш: Конституцию менять незачем — приоритет международного права в РФ де-факто уже отменен / 17 января
- Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса Крыма / 6 января
- Тарифы ЖКХ в 2020 году повысят на 4% / 26 декабря
- Путин призвал развивать высшее образование в регионах / 15 января
- Автоновости: Группа ГАЗ превратила «Волгу-3111» в машину времени / 25 ноября
- Бывший бойфренд Ксении Пунтус рассказал о выпавшей из окна модели / 14 января