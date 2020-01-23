«Нельзя сказать, что мы не боимся» — CGTN рассказал о медсёстрах «на передовой» борьбы с коронавирусом

Уже несколько дней подряд медработники одной из больниц китайского Уханя «днём и ночью» ведут борьбу с новым коронавирусом, пишет CGTN. Медсёстры, которые сменяют друг друга каждые четыре часа и во время смены даже не могут отлучиться в туалет, рассказывают, что, как и их родные, они испытывают определённые страхи, но продолжают делать свою работу.

В одной из больниц города Ухань, где специалисты занимаются лечением новой формы пневмонии, на сегодня с таким диагнозом оказалось 170 пациентов. От каникул в этот китайский Новый год медперсоналу учреждения пришлось отказаться. С репортажем корреспондент CGTN Ван Цяо.

Средний возраст медсестёр, работающих в изоляционном отделении с тяжелобольными, составляет 25 лет. Самой младшей — 20.

ЧЖУ ТИНСЮАНЬ, медсестра Хубэйской народной больницы: Мы, может, и молоды, и некоторые боятся, да и наши семьи за нас переживают, но когда мы надеваем униформу, все страхи уходят. Потому что мы медицинский персонал, мы должны делать свою работу, вносить свой вклад.

Медсёстры в изоляционном отделении сменяют друг друга каждые четыре часа. В течение рабочего времени им нельзя отлучаться, даже чтобы попить воду или сходить в туалет. К концу смены каждая девушка становится мокрой от пота.

Сяо рассказывает, что её девятилетнего сына никак нельзя назвать послушным, но после того как она несколько дней подряд проработала без выходных, он сделал для неё рисунок.

СЯО ЧЖИМИНЬ, медсестра изоляционного отделения Уханьской больницы Цзиньиньтань: Он спросил у меня: «Мам, знаешь, что означает этот рисунок?» Я ответила: «Ты хочешь сказать, что хочешь быть со мной». А вот игрушечный замок, и сын говорит, что он ему больше не нужен. А в сердечке здесь написано «Любовь мамы — самое великое!». Видите, когда он со мной, на небе появляется радуга.

Сын Сяо готов отказаться от игрушечного замка, только бы мама была с ним.

Не меньше переживают и родители медсестёр.

ЦЗЯН ВЭЙ, медсестра изоляционного отделения Уханьской больницы Цзиньиньтань: Мы думаем, что можем справляться с таким огромным давлением и не жаловаться. Но наши близкие и родные знают, как сильно мы устали и вымотались.

Я сама не из Ухани, и мои родители не спят ночами, потому что переживают за меня. Они каждый день мне звонят, беспокоятся, когда читают новости. Я успокаиваю их, говорю, что мы носим защитные костюмы. Но это только чтобы они не переживали. Никак нельзя сказать, что мы не боимся. Но это наш долг, наше призвание, и наша ответственность здесь — никто другой этим заниматься не будет.

Попытки сдержать распространение новой формы пневмонии и найти способ её лечения продолжаются, и эти храбрые медработники сейчас находятся на передовых, днём и ночью ведя борьбу с заболеванием.

Ван Цяо, CGTN, Ухань.

Дата выхода в эфир 23 января 2020 года.

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