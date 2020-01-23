Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов на 58 млрд рублей, что является самой крупной заявкой за всю историю подобных аукционов.

Эксперты «ВТБ Капитала» полагают, что заявку могли выставить в преддверии погашения другого выпуска госбумаг на следующей неделе, отмечает РИА «Новости».

По мнению аналитиков банка «Уралсиб» результаты аукциона выглядят «не столько успешными, сколько удивительными».

«Несмотря на то, что выпуск (облигаций, – прим. ВЗГЛЯД) был продан в одни руки, это не способствовало формированию дополнительного спроса на вторичном рынке со стороны других участников аукциона, заявки которых не были удовлетворены», – цитирует РИА «Новости» заявление руководителя дирекции анализа долговых инструментов банка «Уралсиб» Ольги Стериной.

Минфин на двух аукционах в среду разместил облигации на сумму 85 млрд рублей. На первом аукционе вставлены госбумаги на 58,42 млрд рублей с погашением в ноябре 2025 года, на втором – на 26,744 млрд рублей с погашением в феврале 2028 года.

В июле прошлого года сообщалось, что почти половину выпуска российских гособлигаций выкупили иностранцы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сейчас самой мощной модификацией седана считается 510-сильная Quadrifoglio. Но уже в июне, чтобы отпраздновать собственное 110-летие, «Альфа» может вывести в свет еще более «горячую» версию. Вот только сами итальянцы пока эти слухи не подтверждают. Предположительно, Alfa Romeo собирается возродить шильдик Gran Turismo Alleggerita (GTA), чтобы промаркировать им ту самую модификацию "Джулии". По данным сообщества Mopar […]