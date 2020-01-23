Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

23.01.2020, 21:26, Новости дня

Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов на 58 млрд рублей, что является самой крупной заявкой за всю историю подобных аукционов.

Эксперты «ВТБ Капитала» полагают, что заявку могли выставить в преддверии погашения другого выпуска госбумаг на следующей неделе, отмечает РИА «Новости».

По мнению аналитиков банка «Уралсиб» результаты аукциона выглядят «не столько успешными, сколько удивительными».

«Несмотря на то, что выпуск (облигаций, – прим. ВЗГЛЯД) был продан в одни руки, это не способствовало формированию дополнительного спроса на вторичном рынке со стороны других участников аукциона, заявки которых не были удовлетворены», – цитирует РИА «Новости» заявление руководителя дирекции анализа долговых инструментов банка «Уралсиб» Ольги Стериной.

Минфин на двух аукционах в среду разместил облигации на сумму 85 млрд рублей. На первом аукционе вставлены госбумаги на 58,42 млрд рублей с погашением в ноябре 2025 года, на втором – на 26,744 млрд  рублей с погашением в феврале 2028 года.

В июле прошлого года сообщалось, что почти половину выпуска российских гособлигаций выкупили иностранцы. 



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