Мнение: Письмо: «Вернуть ее ко мне в объятия»

От мужа в минусе большого дисбаланса письмо.

tommycho

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Читаю блог с 15 года. Когда читаю чужие истории, кажется что понимаю многое. Когда пытаюсь примерить знания на себя, начинаю блуждать в темноте.

О себе, 31 год, работаю руководителем среднего звена в нефтегазе. Живу в провинции. Есть своя квартира, купил сам. Внешне СМС, но стремительно растолтевший, 105 ко при росте 178. Женат, есть ребёнок, ему 2.5 года.

(Растолстевших СМС не бывает. СМС — это стройный мужчина, выглядящий как миловидный мальчик. Мальчик, а не бегемот. И если лицо у вас похоже на СМС, лишний вес для вас особенно критичен. Убивает сексапил полностью. ДМО может быть толстым, но сексуальным, иногда. СМО — возможно, даже ДМС, хотя очень не желательно. Но не СМС)

Жена в сильном плюсе. Ей 35, познакомились на работе. Тогда мы работали в другом месте и зарплата моя была ниочем. Сблизились стремительно, я был влюблен в неё, в сексе не предохранялся, она тему защиты также не поднимала. Забеременела на третьем или четвёртом свидание. Я был очень рад. Влюблен и ещё буду отцом. Сразу предложил пожениться. Она сказала нет, также добавив, что любви не чувствует ко мне. Я был опечален и раздавлен.

И тут как мне кажется я начал все портить и усугублять своими щипцами. Во первых мне удалось продавать официальную регистрацию брака, так как я хотел быть отцом официально. Удалось это сделать за месяц до родов. Возможно помимо моего давления, на неё оказывало давление её родня, да и сама скорее всего решила, что брак более выгоден ей. Поженились, родила.

(Он называет щипцами действия в красном поле. Настаивать на женитьбе — право отца будущего ребенка. Это красивое поведение. Конечно, кроме этого может быть и слив, если вы скулите и терпите оскорбления и измены. Этого делать не надо. Но само по себе настойчивое предложение брака — в границах. Женщина носит вашего ребенка и это дает вам право на настойчивость)

Так на тот момент жилья своего у меня не было, я предложил снимать, она отказалась, сказала, что будем жить у тёщи. Я был согласен на все, лишь бы рядом с ней и ребёнком. Год жили с тёщей. Это был незабываемый опыт, были скандалы с тёщей и с женой. Им не нравилось, что я по выходным сплю до 10-11 дня. Я же сильно психовал если меня будили, а они будили и не ласково, а специально громко хлопая дверими в спальне или внезапными заходами туда.

(Он добился своего, но дальше начинает упорно косячить, не забывая сливаться после косяков. Вот он мог бы поднять СЗ после рождения ребенка, если бы действовал в границах. Но вместо этого вел себя так, будто его СЗ очень велика, а СЗ жены наоборот. Спал всласть и требовал условий сна, для себя. Хотя при вашем запросе на совместную жизнь вы должны быть достаточно комфортны. И это легко, если у вас нет короны и ЗВ, вы не хотите никого дополнительно раздражать и бесить. Никаких скандалов вы ни устраивать, ни провоцировать не будете)

Также разногласия были и в воспитание ребёнка, меня люто бесило если ребёнок начинал плакать, а к нему никто не шёл, ни жена, ни тёща, они могли спокойно сидеть и разговаривать. Я же бежал и пытался понять в чем причина плача, чаще всего это было из за того, что ребёнку мокро или хочется есть.

(Штурман уверен, что бежать к ребенку должны жена и теща. А почему? Отец тоже может бежать, особенно если именно его тревожит плач, а жену и тещу нет. Но автор опять переоценивает СЗ и поэтому его «люто бесит» и он заставляет жену выполнять его требования)

Я понимал, что они делают это не специально, просто медленно реагируют на запросы ребёнка, да и в их семье не принято относится к детям как к чему-то сверхъестественному. Я же начинал ещё комплексовать, что я так резво подрываюсь на любой писк ребёнка, чувствовал себя яжебатей.

(Видите, автор все хорошее считает чем-то плохим, а плохое хорошим. Свое трепетное отношение к ребенку он считает недостатком, хотя его недостаток то, что он заставлял жену выполнять свои приказы. Жена готова слушаться мужа, если его СЗ высока и она хорошо это рефлексирует. Но если вы намного больше зависимы, закройте свой рот, делайте то, что зависит от вас, и не командуйте. Это избавит вас от скандалов и падения СЗ)

В один из таких дней, ребёнок заплакал, я был первый день в отпуске и спал. Сквозь сон я понял что никто не идёт его успокаивать. А мне честно не хотелось идти самому. Очень хотел поспать. В итоге я не смог дальше уснуть и вылетел пулей к ребёнку. Он сидел на кухне в мокрых трусах и плакал. Рядом сидела жена и тёща и спокойно болтали. Меня это вы бесило и я наорал на обеих, что не смотрят за ребёнком и т.д.

(Мамина конфетка уверена, что ее «хотелось поспать» — уважительная причина для подчинения жены. И он не после ночной рабочей смены спал, а в отпуске. Но считает себя главным на правах кормильца. Только не имеет значения, сколько вы вкладываете в бюджет, мужики. Имеет значение только то, насколько жена вами дорожит. Если она готова избавиться от вас, вы почти ни на что не имеете права. И все ваши претензии будут превращаться в скандал)

По итогу ссоры, мне сказали убираться из их дома. Я так и поступил, собрал вещи и съехал к своим родителям.

В это же время буквально пару недель назад, купил квартиру, но в ней ещё не было ремонта. Пожил неделю у родителей и переехал в квартиру, чтобы жить и параллельно делать ремонт. С женой помирились через день примерно, я извинялся и просил не разводиться, говорил, что они мне оба нужны и тд.

(После косяков он всегда сливается больше. Сначала взбесит претензиями, потом вызовет отвращение тем, что унижается и сопли жует. Потом опять взбесит своим командирским тоном, потом снова в ногах ползает)

Вроде меня простили. Полгода я сам делал ремонт, с женой и ребёнком видился по выходным и вечерами. Жена предлагала вернуться жить к тёще, я отказался, не хотел чтобы скандалы повторились. Когда сделал ремонт стал настаивать на переезде жены и ребёнка. Она месяца два три отказывалась, ссылаясь на недоделанный ремонт и нехватку бытовой утвари. В итоге переехали, но явно это было сделано под моим давлением и давлением тёщи так как мне кажется она давно пыталась уже отправить дочь во взрослую жизнь, жена же до 33 все время жила с мамой.

(Под короной ему кажется, что жена его звала назад, потом подчинилась его условиям. На самом же деле жена материально зависима от него. Поэтому она предлагала ему жить с ней и мамой, ну а мать уговорила ее попробовать пожить с ним отдельно)

После переезда у меня открылось второе дыхание, видя ребёнка каждый день и то как он меня бежит и встречает, ради этих моментов не жалко ничего.

Я нашёл нынешнюю работу, доход вырос в три раза. До сих пор не верю, что повезло с работой. Купил тренажёр, начал заниматься, в городе проблема со спортзалом, а точнее с графиком, вечером я с ребёнком, а рано утром он закрыт.

(Несмотря на корону, в целом автор рефлексирует высокую СЗ жены и свою маленькую. Поэтому старается прокачивать экономику изо всех сил. Видит, что это основное, на чем все держится. Ну и с работой ему повезло — это он молодец, конечно. Тренажер — тоже очень хорошо и нормальное питание нужно. Если в дополнение к экономике привести в порядок имидж, СЗ его для жены обязательно вырастет)

Это краткая версия моих отношений с женой. Её плюс никуда не делся, а только вырос. Проявляется это в отношении ко мне. Нет никакой близости с момента зачатия. Во время беременности она говорила, что доктор запретил, после родов ссылалась на то, что надо восстанавливаться, потом стала говорит, что я её обидел и у неё на меня блок стоит, сейчас просто говорит, что не хочет секса вообще.

(Физически он ее отталкивает. Не только из-за лишенго веса. Это до кучи, в плюс к его сливам и косякам. Она вообще не видит в нем мужчину, несмотря на его хороший доход, на его ответственное отношение к ребенку. Но это вполне поправимо. Главное не щипцами действовать, а в границах)

Ни каких прикосновений, если начинаю обнимать она сразу убирает мои руки от себя. Спим в разных комнатах. При её переезде, спросил как мы будем жить без интимной близости, сказала или как соседи или никак. Я согласился и держался.

Но есть предел, я три года без секса, у меня так никогда не было, а она может спокойно ходить в трусах и майке, чем вызывает у меня дикое желание. Эта ситуация меня расстраивает. Я понимаю, что был согласен на эти условия. Жена в плюсе, я штурман и явно кривляка, я стал её передразнивать и жёстко стебать при разговорах.

(Это очень плохо. Понятно, что он чувствует себя униженным, но надо осознать простой момент. Жена готова уйти, это вы не готовы отпустить ее с ребенком. Поэтому ни давить на нее, ни мстить ей вы не можете. Вы можете согласиться на ее условия и сделать так, чтобы она сама захотела от этих условий отказаться)

После того как так делаю, чувствую что накосячил. Она в ответ никогда не орёт и ваще шлангует все мои скалки. Например я говорю, что пора бы дома убраться, она сразу заявляет что она плохая жена и ничего её происходит, я начинаю убираться сам. При всем при этом я не могу остановится тратить деньги на подарки ей, если на мой день рождения она даже устно меня не поздравила, то на её конечно я оплачиваю ресторан для неё и родни и дарю последний айфон в максималке.

(Ну типичный муж в минусе дисбаланса. Хорошо, что тапочки в зубах пока не носит и свечки любовникам не держит. Автор, траты на подарки жене и ее досуг лучше сократить. Обеспечивайте необходимую часть ее быта и своего ребенка. Постепенно сокращайте материальный слив, чтобы не чувствовать себя униженным. Но одновременно нужно прокачивать имидж. Вам 31, вы здоровы, в этом возрасте вы легко похудеете, если будете заниматься силовыми и сократите калории. Для силовых хватит перекладины и брусьев, не обязательно зал)

На новый год и другие праздники ситуация не меняется. С 23 меня не поздравляют я не служил. Пишу и понимаю, что звучу как нытик. Это плохо. Жене я сначала высказывал претензии, потом забил.

Сейчас я в раздумьях, а нужна ли мне такая жена. Которая не работает, ребёнка спихивает бабушкам и в сад, никак ко мне не относится. Еду она не готовит, только себе и ребёнку. Мне приходится самому или есть фастфуд. Да она бывает хорошей матерью и даже иногда хорошей женой, помогает подобрать гардероб для новой работы, хотя скорее всего это в ее интересах и это просто расчёт.

Любовников я у неё не обнаружил, пока что, чаще она дома либо у мамы. Но гарантий нет. А вот страх мой, что она влюбится в кого-то понастоящему и уйдёт и у ребёнка будет отчим меня доведут до депрессии.

(Здесь важно помнить о том, что не вы первый, не вы последний. Участь такая у мужчин — при разводе оставаться за дверью. И да, у детей часто отчимы, большинство разведенных отцов с этим как-то живут, более гордые, чем вы, и даже более агрессивные. Просто таковы условия жизни. Женщина больше вкладывает в деторождение и больше имеет прав на ребенка. Не надо этого так сильно бояться. В жизни бывают куда более страшные вещи. Чем сильней вы этого боитесь, тем больше вы сливаетесь, а чем больше вы сливаетесь, тем быстрей опротивете вашей жене. Необходима устойчивость, чтобы перевернуть ваш дисбаланс)

Ведь мне кажется, что если я её не привлекаю, рано или поздно её привлечёт кто то другой. С другой стороны, хочется банальных женских объятий, тёплых рук, поцелуев и секса. Дошло до того что с надеждой на секс отправлял её гулять с подругами, чтобы домой она пришла выпившей и все случилось. Но она как чувствует и не пьёт))) Ужасные вещи я ей говорил убивая спонтанность так необходимую для секса, например, что раз не даёшь, заведу любовницу. Она отвечала, чтобы заводил и отстал от неё. А меня это ещё больше расстраивает.

(Здесь опять автор считает ужасной вещью нормальную вещь. Надо не говорить, а завести любовницу. Если жена категорически отказывается от секса и вообще дает понять, что не любит и не дорожит браком, в границах — завести любовницу, не афишируя. Не бойтесь этого. Другой вопрос, что проблему это не решит. Вам нужно скинуть 20 кг и подкачаться. Нужно научиться не лебезить и не дрожать от страха перед женой, но и не скандалить с ней, успокоиться, выпрямить спину. Если любовница будет вызывать приступы страха и вины перед женой, это будет дополнительная проблема. Если можете заниматься сексом на стороне, сохраняя это в тайне и получая удовольствие, попробуйте. Ваше состояние брака сейчас — острый дефолт, это ваш минус в большом дисбалансе. В этом случае любые средства оправданы. Главное — вернуть себе устойчивость и самоуважение. В этом случае жена пересмотрит отношение к вам. А если сумеете прокачать имидж и научиться держаться в границах, может быть даже влюбится в вас. Но сначала надо перестать так сильно бояться развода)

Прошу помочь мне посмотреть на ситуацию правильным взглядом. Не хочу терять жену по своей глупости. Первым делом думаю подкачаться. Может это поможет вернуть её ко мне в объятия. Ведь когда то она спала со мной(хотя моя теория что у неё тикали часики и тут подвернулся я).

Дальше, что делать не знаю. Спасибо вам.

Источник: Эволюция

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