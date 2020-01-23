Диетологи опровергли тезис об умении грейпфрутов сжигать жир

Грейпфруты ранее позиционировались как продукт, расщепляющий жир в теле и способствующий похудению. По мнению представителей московского департамента здравоохранения, эти свойства фрукта преувеличены.

В грейпфрутах содержится большое количество жидкости, витаминов, микроэлементов и пищевых волокон. Характерный вкус этих цитрусовых обуславливается немалым количеством органических кислот, из-за чего им приписывают умение расщеплять жиры, но данное суждение неправильное. Между тем, в рацион продукт необходимо вносить желающим сбросить дополнительные килограммы, потому как он обладают незначительной калорийностью и содержит клетчатку, способствующую насыщению.

В целом, в день диетологи советуют употреблять 250 граммов грейпфрута не менее 2-3 раз в неделю. Сбор соответственных плодов начинается в конце зимы, а свежие продаются уже в начале весны.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сейчас самой мощной модификацией седана считается 510-сильная Quadrifoglio. Но уже в июне, чтобы отпраздновать собственное 110-летие, «Альфа» может вывести в свет еще более «горячую» версию. Вот только сами итальянцы пока эти слухи не подтверждают. Предположительно, Alfa Romeo собирается возродить шильдик Gran Turismo Alleggerita (GTA), чтобы промаркировать им ту самую модификацию "Джулии". По данным сообщества Mopar […]