Ольга Орлова хочет замуж: «Не было одного мужчины на всю жизнь»

Ольга Орлова поговорила с подписчиками в Instagram о своей личной жизни. По словам телеведущей, она хочет выйти замуж и прожить с любимым человеком «до конца своих дней».

Звезда «Дома-2» призналась фолловерам, что мечтает о вечной любви. Одна из интернет-пользовательниц поинтересовалась у Ольги Орловой, какой вариант лучше – иметь одного мужчину на всю жизнь или встречаться с разными. В ответ на это экс-солистка «Блестящих» решила поделиться своим опытом и отметила, что было бы отлично обрести единственного избранника. «У меня было несколько очень достойных, и я им очень благодарна за все!» — заявила певица. Она также добавила, что хочет выйти замуж и навсегда обрести любовь со второй половинкой.

Другие поклонницы спросили у Орловой по поводу кризиса среднего возраста у женщин, когда он начинается и как его преодолеть. По мнению знаменитости, это состояние приходит к тем дамам, у которых нет партнера. Артистка рассказала, что во время переживания кризисного периода ее беспокоило будущее, однако друзья и работа спасли.

В конце прошлого года телеведущая заявила, что у нее появился бойфренд, с которым она провела новогодние праздники в Таиланде. Ранее звезда телестройки состояла в браке с предпринимателем Александром Кармановым, которому подарила сына Артема. Сейчас юноше 19 лет.

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